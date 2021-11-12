Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Rüyasında önceki hayatından kesitler gördüğünü iddia eden kadının anlattıkları ilgi çekti

Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Rüyasında önceki hayatından kesitler gördüğünü iddia eden kadının anlattıkları ilgi çekti

12.11.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rüyalar kimi zaman gerçekçi gelebilir. Hatta rüyada görülen durumların etkisiyle tüm gün kendinizi olayı yaşarken bulabilirsiniz. ‘Abundantvibes’ adı altında paylaşım yapan TikToker Dana, son zamanlarda gördüğü bir rüyasını anlatarak sosyal medyada ilgi çekmeyi başardı. Dana rüyasında önceki hayatından kesitler gördüğünü iddia etti.

Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Rüyasında önceki hayatından kesitler gördüğünü iddia eden kadının anlattıkları ilgi çekti

Rüyalar çoğu zaman bilinçaltının bir yansıması olarak karşımıza çıkar. TikTok kullanıcısı Dana, son günlerde hep aynı rüyayı gördüğünden ve bu yaşanılan durumun önceki hayatını anlattığından söz etti.

Bu rüyada, Dana kendini Afrika kırsalının 'güzel' bir bölümünde ailesiyle birlikte bir kulübede kalırken, orada yaklaşık iki yıldır yaşayan bir adamı ziyarete gitmiş buldu. Kulübenin dışında oturup nefes kesen manzarayı seyrederken, Dana bir rüyanın içinde olduğunu düşündü ve adama tam olarak nerede olduğunu sordu. Doğu Afrika'da bir ülke olan Ruanda'da olduğunu söyledi. Rüyası için Dana, “Her gün uyanıp bu güzelliğe tanık olduğum sürece bu kulübede yaşamaktan çok memnun olacağımı düşündüğümü hatırlıyorum” dedi.

Mars’tan geldiğini söyledi! Ölümsüz olduğunu iddia eden Boriska Kipriyanovich, bilim insanlarını şaşırtıyorMars’tan geldiğini söyledi! Ölümsüz olduğunu iddia eden Boriska Kipriyanovich, bilim insanlarını şaşırtıyor

RÜYASINI BÜTÜN DETAYLARIYLA HATIRLIYOR

Rüyasının devamında gökyüzüne baktığını ve bir uçağın onlara yaklaşmakta olduğunu fark ettiğini dile getiren Dana, “Birden bu uçağı çevreleyen bir grup helikopter görüyorum ve uçak kulübemizin önünde vuruluyor” diye konuştu.

Dana, ailesinin birlikte kaldığı adam onlara kaçmalarını söylediğini anlatarak rüyasını sosyal medyada detaylandırmaya devam etti. Rüyasının kalan kısmında üniformalı polisler tarafından kovalandığını anlatan Dana, çalılar ve göllerde saklamaya zorlandığını ifade etti.

1

Ailesiyle saklandığı yerden çıktığını vurgulayan Dana, “Annem sonunda sakladığı yerden çıktı ve bize kadının boğazını kestiğini söyledi. Orada olmaya aileme onları sevdiğimi anlatan bir mesaj yazdım. Çünkü öleceğimizi biliyordum” dedi.

Rüyanın kalan bölümünde ise Dana telefonunun kapandığını ve kalbinin çarparak uyandığını açıkladı. Benzer bir şeyin Ruanda'da olup olmadığını merak eden Dana internette bir araştırma yaptı. Araştırmalarının sonucunda ise Ruanda’da bir uçağın düştüğünü öğrendi. 6 Nisan 1994'te, her ikisi de Hutu etnik grubundan Ruanda Devlet Başkanı Juvénal Habyarimana ve Burundi Devlet Başkanı Cyprien Ntaryamira'yı taşıyan uçak, Ruanda'nın başkenti Kigali'ye inmeye hazırlanırken vuruldu. Uçağı tam olarak kimin düşürdüğü hiçbir zaman belirlenemedi.

TAKİPÇİLERİ REENKARNASYON OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

2

Dana’nın paylaşımı takipçilerinin reenkarnasyon iddialarını güçlendirdi. Takipçileri onun Ruanda’da yaşanan olaylardan 5 yıl sonra doğduğu konusunda hem fikir oldu. Bir kişi Dana'nın 'reenkarne olduğunu' öne sürerken, bir diğeri bunun Dana'nın 'farklı bir boyutta' kapana kısılmış alternatif bir versiyonu olabileceğini öne sürdü.

3.000 yıl önce yaşadığını iddia etti! Reenkarnasyonun sorgulanmasına neden olan bir kadın: Dorothy Eady3.000 yıl önce yaşadığını iddia etti! Reenkarnasyonun sorgulanmasına neden olan bir kadın: Dorothy Eady


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Estetik bağımlısı kadın göğüsleri için servet harcadı! Ancak ayakkabılarını bile bağlayamıyorEstetik bağımlısı kadın göğüsleri için servet harcadı! Ancak ayakkabılarını bile bağlayamıyor
PARTNERÇağlar Ertuğrul: 'Çakma Hollywood yıldızı' dedilerÇağlar Ertuğrul: 'Çakma Hollywood yıldızı' dediler
Öldürdüğü kurbanlarının cinsel organını...Öldürdüğü kurbanlarının cinsel organını...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Göğüsleri için servet harcadı! Ayakkabısını bile bağlayamıyor

Göğüsleri için servet harcadı! Ayakkabısını bile bağlayamıyor

Binlerce dolar harcadı! Eski haline övgü yağdı

Binlerce dolar harcadı! Eski haline övgü yağdı

Göz bebeklerinde dahi var! Servet harcadı ama durmuyor

Göz bebeklerinde dahi var! Servet harcadı ama durmuyor

Kahraman itfaiyeciler mankenlere taş çıkardı

Kahraman itfaiyeciler mankenlere taş çıkardı

İlginizi Çekebilir

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Binlerce dolar harcadı! Eski haline övgü yağdı

Binlerce dolar harcadı! Eski haline övgü yağdı

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

“En iyi aksesuarım” dedi! İç çamaşırlı pozlarıyla cevap verdi

“En iyi aksesuarım” dedi! İç çamaşırlı pozlarıyla cevap verdi

Trajik hikâye! Geniş kalçaları ve cinsel organı yüzünden...

Trajik hikâye! Geniş kalçaları ve cinsel organı yüzünden...

Ürperten kehanet! Üçüncü Dünya Savaşı’nın tarihini verdi

Ürperten kehanet! Üçüncü Dünya Savaşı’nın tarihini verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.