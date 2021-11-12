Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Rüyasında önceki hayatından kesitler gördüğünü iddia eden kadının anlattıkları ilgi çekti

Rüyalar çoğu zaman bilinçaltının bir yansıması olarak karşımıza çıkar. TikTok kullanıcısı Dana, son günlerde hep aynı rüyayı gördüğünden ve bu yaşanılan durumun önceki hayatını anlattığından söz etti.

Bu rüyada, Dana kendini Afrika kırsalının 'güzel' bir bölümünde ailesiyle birlikte bir kulübede kalırken, orada yaklaşık iki yıldır yaşayan bir adamı ziyarete gitmiş buldu. Kulübenin dışında oturup nefes kesen manzarayı seyrederken, Dana bir rüyanın içinde olduğunu düşündü ve adama tam olarak nerede olduğunu sordu. Doğu Afrika'da bir ülke olan Ruanda'da olduğunu söyledi. Rüyası için Dana, “Her gün uyanıp bu güzelliğe tanık olduğum sürece bu kulübede yaşamaktan çok memnun olacağımı düşündüğümü hatırlıyorum” dedi.

RÜYASINI BÜTÜN DETAYLARIYLA HATIRLIYOR

Rüyasının devamında gökyüzüne baktığını ve bir uçağın onlara yaklaşmakta olduğunu fark ettiğini dile getiren Dana, “Birden bu uçağı çevreleyen bir grup helikopter görüyorum ve uçak kulübemizin önünde vuruluyor” diye konuştu.

Dana, ailesinin birlikte kaldığı adam onlara kaçmalarını söylediğini anlatarak rüyasını sosyal medyada detaylandırmaya devam etti. Rüyasının kalan kısmında üniformalı polisler tarafından kovalandığını anlatan Dana, çalılar ve göllerde saklamaya zorlandığını ifade etti.

Ailesiyle saklandığı yerden çıktığını vurgulayan Dana, “Annem sonunda sakladığı yerden çıktı ve bize kadının boğazını kestiğini söyledi. Orada olmaya aileme onları sevdiğimi anlatan bir mesaj yazdım. Çünkü öleceğimizi biliyordum” dedi.

Rüyanın kalan bölümünde ise Dana telefonunun kapandığını ve kalbinin çarparak uyandığını açıkladı. Benzer bir şeyin Ruanda'da olup olmadığını merak eden Dana internette bir araştırma yaptı. Araştırmalarının sonucunda ise Ruanda’da bir uçağın düştüğünü öğrendi. 6 Nisan 1994'te, her ikisi de Hutu etnik grubundan Ruanda Devlet Başkanı Juvénal Habyarimana ve Burundi Devlet Başkanı Cyprien Ntaryamira'yı taşıyan uçak, Ruanda'nın başkenti Kigali'ye inmeye hazırlanırken vuruldu. Uçağı tam olarak kimin düşürdüğü hiçbir zaman belirlenemedi.

TAKİPÇİLERİ REENKARNASYON OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Dana’nın paylaşımı takipçilerinin reenkarnasyon iddialarını güçlendirdi. Takipçileri onun Ruanda’da yaşanan olaylardan 5 yıl sonra doğduğu konusunda hem fikir oldu. Bir kişi Dana'nın 'reenkarne olduğunu' öne sürerken, bir diğeri bunun Dana'nın 'farklı bir boyutta' kapana kısılmış alternatif bir versiyonu olabileceğini öne sürdü.



