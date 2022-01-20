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Sosyal medya bunu konuşuyor! Demet Özdemir Hande Erçel'in sevgilisi oyuncu Kerem Bürsin ile...

20.01.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir'in Hande Erçel'i kıskandığı iddiası konuşuluyordu. Hande Erçel konuya dair "Öyle bir şey olabilir mi?" derken Özdemir açıklama yapmadı. Demet Özdemir hakkındaki yeni iddia ise Hande Erçel'in sevgilisi oyuncu Kerem Bürsin ile bir projede başrolü paylaşacağı yönünde.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Demet Özdemir Hande Erçel'in sevgilisi oyuncu Kerem Bürsin ile...

Hande Erçel ve Demet Özdemir hakkındaki iddia gündem olmuştu. Aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu ve bütün işlerin kendisine geldiği için kriz çıkardığı iddia edilen Demet Özdemir sessizliğini korurken konuya dair Hande Erçel "Öyle bir şey olabilir mi ya" yanıtını vermişti.

Şimdi ise yeni bir iddia gündemde... Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'in dijital platformda yayınlanacak bir dizide başrolü paylaşacağı Birsen Altuntaş tarafından iddia edildi. Sosyal medya bu iddialı ile yıkıldı. Kimi takipçiler Özdemir ve Bürsin'i yakıştırırken kimi takipçiler ise bu kararı beğenmedi.

Demet Özdemir ve Kerem Bürsin yakışıyor mu?

Demet Özdemir ve Kerem Bürsin yakışıyor mu?
Evet
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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Hande Erçel Kerem Bürsin
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