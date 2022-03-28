Sosyal medya canlı yayınında dehşet! Silahla oynayan iki kuzen yaşamını yitirdi

St. Louis'deki bir apartman dairesinde bir doğum günü partisi sırasında iki kuzen evde sosyal medya canlı yayını açarak silahla oynamaya başladı. CBS News’in haberine göre 14 yaşındaki Kuaraon Harve ve 12 yaşındaki Paris Harvey’in ölümü, Paris’in oynadığı silahın ateş alması sonucunda gerçekleşti. Önce kuzeni Kuaron’u varan Paris, ardından ise silahı kendi başına tutarak ateş etti. Bu anlar sosyal medya canlı yayınında saniye saniye kayıt edildi.

“SADECE BİR KAZAYDI”

Polisin araştırmaları sonucunda olay intihar ve cinsyet olarak kayıtlara geçti. Ancak Paris’in ailesi silahın Kuaron’a ait olduğuna inandıklarını söyledi. Çocukların oyun oynadıkları sırada dairede yalnız başlarına olduklarını belirten aile, “Bu bir cinayet veya intihar değildi. Acayip bir kazaydı ve olan oldu. Olay anlık olarak meydana geldi” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKANNE CANLI YAYINDAN İZLEDİ

Paris’in büyükannesi Susan Dyson, çocukların açtıkları canlı yayını yakından takip ettiğini ve silahın bir anda patladığını ifade etti. Dyson, “Orda tartıştıkları bir olay ya da buna benzer bir durum yoktu. Ellerinde olmamaları gerekirken silahla oynuyorlardı. Elbette bunu yapmamaları gerekiyordu. Sanırım silah sadece patladı, yanlışlıkla patladı.” dedi.



