Sosyal medya fenomeni Anna Paul'ün zor anları! Bir atın hadım edilişini izlerken...

Dünyaca ünlü bir yetişkin içerik platformunun ve TikTok'un en büyük yıldızlarından biri olan Avustralyalı Paul, kısa süre önce kendisinin ve erkek arkadaşı Glen Thomson'ın bir aygırın hadım edilmesini izledikleri güne ilişkin bir gönderi paylaştı. Ancak bu deneyim çift için çok da iyi sonlanmadı.

YERE YIĞILDI

Thomson, operasyon esnasında işlemi gerçekleştiren genç kadına yardım etmek istedi ve atın testisleri kesilirken onu tutabilmeleri için destek oldu. Ancak bir noktada Anna, Glen'in bakışlarının kaydığını ve dizlerinin bükülmeye başladığını fark etti. Zaten Glen kısa bir süre içinde yere yığılmıştı.

İLK ONU SORDU

Hızla ona yardım etmek için koşan Anna, erkek arkadaşının işlem esnasında fenalaştığını ve yere düştüğünde yüzünden ufak tefek yaralar aldığını söyledi. Videonun sonuna ise onun son halini gösteren bir fotoğraflarını ekledi. Şimdi neşeli görünseler de Anna, Glen bayıldığında panik olduğunu çünkü benzer bir deneyimi daha önce de yaşadıklarını belirtti. Glen'in uyandığında sorduğu ilk şeyin kendisi olduğunu söylemeden de geçemedi.