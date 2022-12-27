Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sosyal medya fenomeni Anna Paul'ün zor anları! Bir atın hadım edilişini izlerken...

Sosyal medya fenomeni Anna Paul'ün zor anları! Bir atın hadım edilişini izlerken...

27.12.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin içerik üreticisi ve sosyal medya fenomeni Anna Paul, erkek arkadaşıyla yaşadığı ilginç bir deneyimi paylaştığı Tiktok videosuyla gündem oldu. Erkek arkadaşı ile bir atın hadım edilişini izlemeye giden Paul, operasyon esnasında sevgilisinin başına gelenler karşısında yaşadıklarını anlattı.

Sosyal medya fenomeni Anna Paul'ün zor anları! Bir atın hadım edilişini izlerken...

Dünyaca ünlü bir yetişkin içerik platformunun ve TikTok'un en büyük yıldızlarından biri olan Avustralyalı Paul, kısa süre önce kendisinin ve erkek arkadaşı Glen Thomson'ın bir aygırın hadım edilmesini izledikleri güne ilişkin bir gönderi paylaştı. Ancak bu deneyim çift için çok da iyi sonlanmadı.

YERE YIĞILDI

0_INSTAGRAM (3)

Thomson, operasyon esnasında işlemi gerçekleştiren genç kadına yardım etmek istedi ve atın testisleri kesilirken onu tutabilmeleri için destek oldu. Ancak bir noktada Anna, Glen'in bakışlarının kaydığını ve dizlerinin bükülmeye başladığını fark etti. Zaten Glen kısa bir süre içinde yere yığılmıştı.

İLK ONU SORDU

0_2022-07-25-1

Hızla ona yardım etmek için koşan Anna, erkek arkadaşının işlem esnasında fenalaştığını ve yere düştüğünde yüzünden ufak tefek yaralar aldığını söyledi. Videonun sonuna ise onun son halini gösteren bir fotoğraflarını ekledi. Şimdi neşeli görünseler de Anna, Glen bayıldığında panik olduğunu çünkü benzer bir deneyimi daha önce de yaşadıklarını belirtti. Glen'in uyandığında sorduğu ilk şeyin kendisi olduğunu söylemeden de geçemedi.

İlginizi Çekebilir

Mia Khalifa şeffaf elbisesiyle ağızları açık bıraktı!

Mia Khalifa şeffaf elbisesiyle ağızları açık bıraktı!

 Yılbaşında yalnız! "Erkekleri seviyorum ama sadece kısa süre"

Yılbaşında yalnız! "Erkekleri seviyorum ama sadece kısa süre"

 Kalça dekoltesi limitleri zorladı! Bir de önünü görün

Kalça dekoltesi limitleri zorladı! Bir de önünü görün

 Nova Jewels: ''Şeker babaların çıtır sevgilisi olmak en iyisi!''

Nova Jewels: ''Şeker babaların çıtır sevgilisi olmak en iyisi!''

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mia Khalifa şeffaf elbisesiyle ağızları açık bıraktı!Mia Khalifa şeffaf elbisesiyle ağızları açık bıraktı!
Sokak ortasında uluorta! Cinsel ilişkiye girip kayboldularSokak ortasında uluorta! Cinsel ilişkiye girip kayboldular
Hastanede MRI cihazında seks yaptılar! Görüntüler şoke ettiHastanede MRI cihazında seks yaptılar! Görüntüler şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Sosyal medya fenomeni

En Çok Okunan Trend Haberler

“Yaşayan en seksi kadın” seçilmişti! Noel Baba kostümü olay oldu

“Yaşayan en seksi kadın” seçilmişti! Noel Baba kostümü olay oldu

Bir gören bir daha baktı! Hem bacak hem de sırt dekoltesi...

Bir gören bir daha baktı! Hem bacak hem de sırt dekoltesi...

Ortalık bir anda karıştı! Siyahi çocuğu tekme tokat havuzdan attılar

Ortalık bir anda karıştı! Siyahi çocuğu tekme tokat havuzdan attılar

Acil durum ilan edildi! Ölü sayısı artıyor

Acil durum ilan edildi! Ölü sayısı artıyor

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

En etkileyici kareleri yakalamanızı sağlayacak! İşte 2022'nin en iyi kameralı telefon modelleri

En etkileyici kareleri yakalamanızı sağlayacak! İşte 2022'nin en iyi kameralı telefon modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.