Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'dan 'narsist' pozu! Şeffaf elbisesiyle resmen ağızları açık bıraktı

Khalifa görüntülerde, bacaklarının neredeyse tamamını açıkta bırakan beyaz elbisesinin üzerine yalnızca göğüslerini kapatan mavi, kısacık bir kazak giymişti. Elleri havada sarı bir çanta tuttuğu görülüyordu. İki fotoğraf ve bir videodan oluşan gönderide, beyaz güneş gözlükleri de takan Mia'nın bir dizi süslü aynanın önünde kendisini gösterdiği görülüyordu.

ÖVGÜ YAĞDI

Birçok kullanıcı, gönderinin altında Mia'ya övgüler yağdırırken, 29 yaşındaki bayram kutlamalarına giden yolda hayranlarından hediye istemek için bu fırsatı kullanmaktan çekinmedi. İşte Mia'nın dudak uçuklatan gönderisinden pozlar...



