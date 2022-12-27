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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'dan 'narsist' pozu! Şeffaf elbisesiyle resmen ağızları açık bıraktı

27.12.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa son paylaşımıyla yine gündem olmayı başardı. Sık sık sosyal medya hesabında paylaştığı müstehcen görüntüleriyle dikkatleri üzerine çeken Khalifa, bu kez de neredeyse şeffaf görünümlü, üzerine yapışmış beyaz bir elbiseyle kamera karşısına geçti. Ünlü fenomen, gönderisiyle yine milyonlarca takipçisinin beğenisini topladı.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'dan 'narsist' pozu! Şeffaf elbisesiyle resmen ağızları açık bıraktı

Khalifa görüntülerde, bacaklarının neredeyse tamamını açıkta bırakan beyaz elbisesinin üzerine yalnızca göğüslerini kapatan mavi, kısacık bir kazak giymişti. Elleri havada sarı bir çanta tuttuğu görülüyordu. İki fotoğraf ve bir videodan oluşan gönderide, beyaz güneş gözlükleri de takan Mia'nın bir dizi süslü aynanın önünde kendisini gösterdiği görülüyordu.

ÖVGÜ YAĞDI

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Birçok kullanıcı, gönderinin altında Mia'ya övgüler yağdırırken, 29 yaşındaki bayram kutlamalarına giden yolda hayranlarından hediye istemek için bu fırsatı kullanmaktan çekinmedi. İşte Mia'nın dudak uçuklatan gönderisinden pozlar...

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Mia Khalifa Sosyal medya fenomeni

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