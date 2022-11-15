Sosyal medya fenomeni Nova Jewels'ten gündem olan açıklama: ''Şeker babaların çıtır sevgilisi olmaktan daha iyisini düşünemiyorum!''

Kendisini sosyal medyada 'seksi zencefil' ilan eden İskoç model Nova Jewels, halihazırda iki şeker babası, yani ilişki karşılığında maddi destek sağlayan orta yaşın üzerinde, maddi durumu oldukça iyi ve işinde başarılı erkek arkadaşları olduğunu açıkladı. Bu sayede hayatının en güzel günlerini yaşadığını söyleyen Jewels, 48 yaşındaki Londralı ve 43 yaşındaki İspanyol şeker babası tarafından hesabına 50.000 sterlin aktarıldığının altını çizdi.

''DAHA KÖTÜSÜNÜ DÜŞÜNEMİYORUM''

Kariyerine odaklandığını ve yaşlı beyefendiler sayesinde lüks bir yaşam tarzı yaşadığı için bir ilişkinin onun için söz konusu olmadığını açıklayan model, "Şu anda bir erkek arkadaşa sahip olmaktan daha kötü bir şey düşünemiyorum. Her günümü istediğim şeyi, istediğim zaman yaparak geçiriyorum. Tüm param ve tüm hayatım önümde ve beni bunlardan geride tutan bir adama ihtiyacım yok. Yani şeker babalar şu anki yaşam tarzım için mükemmel.'' diye konuştu.

MÜKEMMEL BULUYOR

"Bir şeker babaya sahip olmak resmen bir rüya ve çok eğlenceli, özellikle de çok seksi olduklarında.'' diyen Jewels, kendisine bir prenses gibi davrandıklarını, muhteşem geçen bir hafta sonunun ardından onu rahat bırakıp kendi hayatlarına çekilmelerinin ise mükemmel olduğunu söyledi.

''ALABİLDİĞİN HER KURUŞU ALMALISIN''

Hayatı sadece şeker babaları tarafından finanse edilmeyen Nova, aslında "en iyi hayatı" dediği şeyi sağlamak için yetişkin içerik platformlarında içerik üretiyor ve bir kamera modeli olarak çalışıyor.

Buna ilişkin olarak "Hayat pahalı. Alabildiğin her kuruşu almalısın. OnlyFans, kamera modelliği ve şeker babalar ile bu yıl beş tatile çıkmayı başardım ve kaç hafta sonu uzakta olduğumun sayısını bilmiyorum. Sadece en iyi hayatımı yaşıyorum ve her saniyesini seviyorum." diye konuştu.