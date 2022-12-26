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Sosyal medya fenomeni Nova Jewels yılbaşını yalnız geçirecek! ''Erkekleri seviyorum ama onlara uzun süre katlanamıyorum''

26.12.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Nova Jewels, verdiği bir röportajda yılbaşını şeker bebek gibi geçirmenin ne kadar keyifli olduğunu anlattı. Yaşlı ve zengin sevgililerinden gelen sayısız hediye ile nasıl şımardığını anlatan Jewels, yine de Noel'i onlardan biriyle geçirmeyi planlamadığını ve bunun nedenlerini açıkladı.

Sosyal medya fenomeni Nova Jewels yılbaşını yalnız geçirecek! ''Erkekleri seviyorum ama onlara uzun süre katlanamıyorum''

İskoç model Nova Jewels, daha önce iki şeker babası, yani ilişki karşılığında maddi destek sağlayan orta yaşın üzerinde, ekonomik durumu oldukça iyi ve işinde başarılı erkek arkadaşları olduğunu açıklayarak gündem olmuştu. Onlardan gelen ilgi ve sayısız hediyenin keyfini çıkaran Jewels, yılbaşı için birkaç şehir tatili, bir yaz tatili, bir ton yeni iç çamaşırı ve biraz nakit hediye edildiğini söyledi.

MÜMKÜN DEĞİL

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Şeker babalarından birinin kendisinden Noel'i onunla geçirmesini istediğini söyleyen Jewels, bunun asla mümkün olmadığını söyledi. ''Tatili onlarla geçirmek gibi bir planım yok. Sadece parayı ve hediyeleri istiyorum. Yılın bu zamanında aile ve arkadaşlar odaklıyım. '' diye konuştu.

''YETERLİ BİR HEDİYE''

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Nova erkekleri 'sevmesine' rağmen, onlara sadece kısa bir süre katlanabildiğini bu yüzden onları iyi eğitmeyi öğrendiğini açıkladı. Bu sayede onu rahatsız etmemeyi öğrendiklerini söyleyen fenomen kendisine şeker babalarına hediye verip vermeyeceği sorulduğunda "Zamanımı alıyorlar, bu yeterli bir hediye." diye yanıtladı.

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