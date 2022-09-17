Sosyal medya fenomeni Daisy Keech, üstsüz paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı

Sosyal medya fenomeni Daisy Keech Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Toplumsal normları ve olumsuz eleştirileri umursamayan Keech geçtiğimiz günlerde Balear Adaları’nın mavi sularının keyfini çıkartırken ıssız bir koyda tamamen çıplak bir şekilde yemek yediği anların fotoğrafını paylaşmıştı. Takipçilerinden tam not alan pozunun sonrasında Keech yine cesur bir fotoğrafla sahneye çıktı.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Üzerini tamamen çıplak bırakan fenomen isim kot pantolonu ve spor ayakkabılarıyla ayna karşısında hazırlandığı bir fotoğrafını paylaştı. Keech gönderisine, “5 dakika içinde orada ol” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.



