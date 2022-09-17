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Sosyal medya fenomeni Daisy Keech, üstsüz paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı

17.09.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni ve fitness modeli olan Daisy Keech, 6 milyon takipçisiyle cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Keech, son olarak yaz tatilinde çıplak bir şekilde yemek yediği pozunu paylaşarak toplumsal tabuları yıkmıştı. Fenomen isim şimdi ise üstünü çıkartarak ayna karşısında bir pozunu paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Daisy Keech, üstsüz paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı

Sosyal medya fenomeni Daisy Keech Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Toplumsal normları ve olumsuz eleştirileri umursamayan Keech geçtiğimiz günlerde Balear Adaları’nın mavi sularının keyfini çıkartırken ıssız bir koyda tamamen çıplak bir şekilde yemek yediği anların fotoğrafını paylaşmıştı. Takipçilerinden tam not alan pozunun sonrasında Keech yine cesur bir fotoğrafla sahneye çıktı.

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BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

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Üzerini tamamen çıplak bırakan fenomen isim kot pantolonu ve spor ayakkabılarıyla ayna karşısında hazırlandığı bir fotoğrafını paylaştı. Keech gönderisine, “5 dakika içinde orada ol” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya daisy keech
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