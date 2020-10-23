Sosyal medya fenomeni Başak Karahan karantinaya girdi!

Bir dönem sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin’le yaşadığı aşkla gündeme gelen Başak Karahan karantinaya girdiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Enes Batur’la ilişkilerini noktaladıktan sonra gönlünü Dimag Özgüm’e kaptıran güzel ismin tatil hevesi kursağında kaldı. Sevgilisiyle seyahate çıkan Başak Karahan yolculardan bir tanesinin koronavirüs hastası olduğunun tespit edilmesiyle zor anlar yaşadığı öne sürüldü.

Başak Karahan ve sevgilisi tedbir amacıyla kendilerini karantinaya aldı. Koronavirüs testlerine ilişkin bilgi vermekten kaçan ikiliden Başak Karahan, evinden bir poz paylaşarak durumu takipçilerine anlattı.

‘YENİDEN HOŞ GELDİN KARANTİNA’

Sosyal medya fenomenleri Enes Batur ve Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş’ın ardından Başak Karahan da koronavirüs korkusu yaşayan isimler arasında yerini aldı. Sevgilisiyle yolculuk yaptığı sırada uçakta koronavirüs hastası bir kişinin olduğunu öğrenen Başak Karahan yeniden ev karantinasına geri döndü. Sosyal medya hesabından zor günler yaşadığını açıklayan güzel fenomen, “ İki gündür başıma gelmeyen kalmadı, anlatmak için nereden başlayacağımı bilmiyorum. Neyse evde geçireceğim önümde çok gün var, anlatacağım” ifadelerini kullandı.