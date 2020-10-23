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Sosyal medya fenomeni Başak Karahan karantinaya girdi!

23.10.2020 15:40 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Başak Karahan karantinaya girdi!

Youtube’de çektiği videolarla ünlenen sosyal medya fenomeni Başak Karahan koronavirüs şoku yaşadı. Sevgilisi Dimag Özgüm’le tatile gitmek için uçağa binen fenomen isim yolculardan birinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla büyük tedirginlik hissettiği iddia edildi. Başak Karahan ve sevgilisi Dimag Özgüm temaslı olarak görüldükleri için evlerinde karantina yapmaya başladı.

Bir dönem sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin’le yaşadığı aşkla gündeme gelen Başak Karahan karantinaya girdiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Enes Batur’la ilişkilerini noktaladıktan sonra gönlünü Dimag Özgüm’e kaptıran güzel ismin tatil hevesi kursağında kaldı. Sevgilisiyle seyahate çıkan Başak Karahan yolculardan bir tanesinin koronavirüs hastası olduğunun tespit edilmesiyle zor anlar yaşadığı öne sürüldü.

başak karahan sevgilisi

Başak Karahan ve sevgilisi tedbir amacıyla kendilerini karantinaya aldı. Koronavirüs testlerine ilişkin bilgi vermekten kaçan ikiliden Başak Karahan, evinden bir poz paylaşarak durumu takipçilerine anlattı.

‘YENİDEN HOŞ GELDİN KARANTİNA’

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Sosyal medya fenomenleri Enes Batur ve Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş’ın ardından Başak Karahan da koronavirüs korkusu yaşayan isimler arasında yerini aldı. Sevgilisiyle yolculuk yaptığı sırada uçakta koronavirüs hastası bir kişinin olduğunu öğrenen Başak Karahan yeniden ev karantinasına geri döndü. Sosyal medya hesabından zor günler yaşadığını açıklayan güzel fenomen, “ İki gündür başıma gelmeyen kalmadı, anlatmak için nereden başlayacağımı bilmiyorum. Neyse evde geçireceğim önümde çok gün var, anlatacağım” ifadelerini kullandı.

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Süreç hakkında henüz detaylı açıklama yapmayı tercih etmeyen Karahan karantina haberlerini doğruladı. Karahan, “Yeniden hoş geldin karantina” notuyla bir süre evde kalacağını duyurdu.

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