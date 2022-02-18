Sosyal medya fenomeni cinsellik açıklamasıyla tepki topladı! “Eşime cinsel ilişki için arkadaşlarımı ayarlıyorum”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletinde yaşayan ve sosyal medyada Swedish Bella takma ismiyle anılan Monica Huldt özel hayatına ilişkin açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde spor salonundaki diğer müşterilerin ilgisinden bunaldığı için koruma tuttuğunu açıklayan Huldt, son olarak evliliğini anlattı. Eşiyle açık bir ilişki yaşadıklarını dile getiren Huldt, eşini mutlu etmek için arkadaşlarını ayarladığını söyledi. Cinsellik konusunun bir tabu olarak görülmesinden rahatsızlık duyduğunu belirten Huldt, birçok ilişkinin partnerler arasındaki çabanın yetersiz olmasından dolayı bozulduğunu söyledi.

“ONU MUTLU ETMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM”

Eşiyle aralarındaki ilişkide kıskançlık olmadığını dile getiren Huldt, “Onu mutlu etmek için elimden geleni yapıyorum. Birçok kadın kocasını ihmal ediyor ve sadece kendi ihtiyaçlarına odaklanıyor. Bence ilişkideki mutsuzluğun temeli bu. Kocam, istediği kadınla birlikte olabilir, benim için sorun teşkil etmiyor. Eşime cinsel ilişki için arkadaşlarımı ayarlıyorum” dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya fenomeninin ilişki üzerine yaptığı açıklamalardan sonra kullanıcılar tepki gösterdi. Huldt’un cinsellik üzerine yaptığı açıklamaları doğru bulmadığını dile getiren kullanıcılar ilişkilerinin kendilerine özel kalması gerektiğini savundu.



