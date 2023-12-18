MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alınmıştı! İfadeler ortaya çıktı, azmettiriciyi açıkladılar

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alınmıştı! İfadeler ortaya çıktı, azmettiriciyi açıkladılar

18.12.2023 14:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul ve Kocaeli'de eşi Mehmet Bilir'e ait iş yerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay ve 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheliler ifadelerinde saldırıları azmettiren kişinin Kaan Akkuş olduğunu itiraf ettiler.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir’in Pendik ve Kocaeli’ndeki 2 ayrı işyerine farklı tarihlerde silahlı saldırı düzenlendi. Bilir’in şikayeti üzerine konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri işyerlerine saldıran motosikletli şüphelileri tespit etti.

ece-ronay-ile-birlikte-6-supheli-saglik-kontrolune-goturuldu-2_5048_dhaphoto1

Şüphelilere yönelik 8 Aralık Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelileri azmettirdiği değerlendirilen Ece Ronay’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

ece-ronay-ile-birlikte-6-supheli-saglik-kontrolune-goturuldu-2_5048_dhaphoto3

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler ise bugün adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne götürülecek.

ece-ronay-ile-birlikte-6-supheli-saglik-kontrolune-goturuldu-2_5048_dhaphoto4

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI!

Öte yandan şüphelilerin emniyette verdikleri ilk ifadeler ortaya çıktı. İşyerlerine saldırı düzenleyen şüphelilerin kendilerini azmettiren kişinin Kaan Akkuş olduğunu itiraf ettikleri, Ece Ronay’ın ise kendisi hakkındaki bütün iddiaları reddettiği öğrenildi.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nafaka açıklaması gündem olmuştu! Genç sevgilisiyle romantik paylaşımNafaka açıklaması gündem olmuştu! Genç sevgilisiyle romantik paylaşım
Avukatı paylaştı! 'Sözümüzü tuttuk' Avukatı paylaştı! 'Sözümüzü tuttuk'
"Bir manyaklığım yok!" dedi, gündem oldu"Bir manyaklığım yok!" dedi, gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Ece Ronay sosyal medya turu
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu...

Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu...

Galatasaray ucuz yırttı!

Galatasaray ucuz yırttı!

İstanbul için çok ciddi uyarı: Büyük depremin yaklaştığının habercisi!

İstanbul için çok ciddi uyarı: Büyük depremin yaklaştığının habercisi!

Meşhur 'Sadık Abi' bulundu! Hafize Gaye Erkan'ın 'soğan - patates' diyaloğu viral olmuştu

Meşhur 'Sadık Abi' bulundu! Hafize Gaye Erkan'ın 'soğan - patates' diyaloğu viral olmuştu

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!

Asgari ücret için nefesler tutuldu! "Net bilgi aldık"

Asgari ücret için nefesler tutuldu! "Net bilgi aldık"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.