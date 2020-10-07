Sosyal medya fenomeni Enes Batur erkek arkadaşların arasındaki sırrı açıkladı!

Youtube’da yayınladığı videolarla dikkatleri üzerine çeken Enes Batur’un adı bir süre önce oyuncu Damla Aslanalp’le anılmıştı. İkilinin 'Enes Batur: Gerçek Kahraman' filminden sonra aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Rol arkadaşı Damla Aslanalp’le yollarını ayıran fenomen gönlünü Ecenaz Üçer’e kaptırdı. Koronavirüs karantinası boyunca beraber olan çift zorlu süreci birlikte atlattı. Aşk haberlerine karşı sessizliğini koruyan Enes Batur kadın-erkek ilişkilerine dair bir tespitini sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih etti.

ERKEKLER ARKADAŞLARININ YANINDA BAŞKA DAVRANIYOR

Ecenaz Üçer’le mutlu bir birliktelik yaşadığı iddia edilen Enes Batur, erkeklerin arkadaşlarının yanındaki davranış biçimini ilk kez açıkladı. İlişkisi olan erkeklerin arkadaşlarının yanında sevgilisiyle zoraki konuşuyormuş gibi yaptığının altını çizen Batur, bu davranışın nedenini anlattı. Fenomen gönderisine, “Erkekler arkadaşlarının yanında sevgilisiyle zorla konuşuyormuş gibi davranmaktan asla vazgeçmez çünkü kapatınca birbirimizle dalga geçeceğimizi çok iyi biliyoruz” notunu ekledi.