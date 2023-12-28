Sosyal medya fenomeni, eski eşi tarafından evladının gözleri önünde öldürüldü

ABD'li sosyal medya fenomeni Theresa Cachuela, eski eşi tarafından trajik bir şekilde çocuğunun gözü önünde öldürüldü.

OTOPARKTA CİNAYET

33 yaşında ve üç çocuk annesi Cachuela, ayrı yaşamaya başladıkları eşi Jason Cachuela tarafından otoparkta kızının gözleri önünde silahla vurularak öldürüldü.

Korkunç olay sonrası kaçan Jason Cachuela, evinin yakınlarında kendi aracının içinde intihar etmiş bir şekilde bulundu.

SÜREKLİ TAKİP VE TEHDİT

Cachuela'nın annesi Nihoa, kızının kocası tarafından sürekli olarak takip ve tehdit edildiğini ifade etti.

Acılı anne Nihoa, önlem alınmadığı gerekçesiyle polisi olaydan sorumlu tuttu.







