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    4. Sosyal medya fenomeni, eski eşi tarafından evladının gözleri önünde öldürüldü

    Sosyal medya fenomeni, eski eşi tarafından evladının gözleri önünde öldürüldü

    28.12.2023 10:34 | Son Güncelleme:
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    Instagram fenomeni ve üç çocuk annesi 33 yaşındaki Theresa Cachuela, eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde vurularak öldürüldü. ABD'nin Hawaii eyaletinde yaşanan olay sonrası eski eşini öldüren koca intihar etti.

    ABD'li sosyal medya fenomeni Theresa Cachuela, eski eşi tarafından trajik bir şekilde çocuğunun gözü önünde öldürüldü.

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    OTOPARKTA CİNAYET

    33 yaşında ve üç çocuk annesi Cachuela, ayrı yaşamaya başladıkları eşi Jason Cachuela tarafından otoparkta kızının gözleri önünde silahla vurularak öldürüldü.

    Korkunç olay sonrası kaçan Jason Cachuela, evinin yakınlarında kendi aracının içinde intihar etmiş bir şekilde bulundu.

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    SÜREKLİ TAKİP VE TEHDİT

    Cachuela'nın annesi Nihoa, kızının kocası tarafından sürekli olarak takip ve tehdit edildiğini ifade etti.

    Acılı anne Nihoa, önlem alınmadığı gerekçesiyle polisi olaydan sorumlu tuttu.

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