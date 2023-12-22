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    4. Sosyal medya fenomeni Francia James, yoga yaptığı anları paylaştı! Amuda kalkan fenomen dengesini kaybedince bir anda düştü

    Sosyal medya fenomeni Francia James, yoga yaptığı anları paylaştı! Amuda kalkan fenomen dengesini kaybedince bir anda düştü

    22.12.2023 14:08 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı her paylaşım olay yaratan fenomen isim Francia James bu kez hayranlarıyla yoga yaptığı anlarda çekilen görüntülerini paylaştı. Fenomen isim bahçe çitinin önünde g-string bodysiyle yoga yaparken bir anda dengesini kaybedince işler kontrolden çıktı. Fenomen ismin Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

    Sosyal medya fenomeni Francia James, yoga yaptığı anları paylaştı! Amuda kalkan fenomen dengesini kaybedince bir anda düştü

    Sosyal medyada 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Francia James Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda hayranlarını spor yaptığı anlara ortak etti. Yoga yapmayı deneyen fenomen ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

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    Kahverengi etnik desenlerden oluşan bodysiyle bahçe çitinin önünde spor yapan James'in Instagram paylaşımı çok konuşuldu.

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    Fenomen isim bacaklarını iki yana atarak çitin önünde dengede durmaya çalışırken bir anda dengesini kaybedince geriye doğru düştü.

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    Fenomen isim gönderisine, "Yogaya benzer şeyler diyorum ama böyle gitti" notunu ekledi. James'in gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.


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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Francia James
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