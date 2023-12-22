Sosyal medya fenomeni Francia James, yoga yaptığı anları paylaştı! Amuda kalkan fenomen dengesini kaybedince bir anda düştü

Sosyal medyada 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Francia James Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda hayranlarını spor yaptığı anlara ortak etti. Yoga yapmayı deneyen fenomen ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Kahverengi etnik desenlerden oluşan bodysiyle bahçe çitinin önünde spor yapan James'in Instagram paylaşımı çok konuşuldu.

Fenomen isim bacaklarını iki yana atarak çitin önünde dengede durmaya çalışırken bir anda dengesini kaybedince geriye doğru düştü.

Fenomen isim gönderisine, "Yogaya benzer şeyler diyorum ama böyle gitti" notunu ekledi. James'in gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.







