Sosyal medya fenomeni, iki yıllık değişimini gözler önüne serdi! Eski haline kimse inanamadı

Loz Fitness ismindeki sosyal medya fenomeni, 37 binden fazla takipçisiyle vücudunun değişim yolculuğunu paylştı. Ünlü isim sosyal medya hesabını çoğunlukla fitness yolculuğuna ilişkin güncel bilgileri ve hayranlarına beslenme ile spor rutinine dair verileri paylaşmak için kullanıyor. 2 yıllık sürede vücudundaki değişime inanamadığını söyleyen Loz Fitness, son paylaşımında ise fitnessa başlamadan önceki halini yayınladı.

“HAYATIMDA BİRÇOK ŞEY DEĞİŞTİ”

2019 yılının Mayıs ayında çekilen bir fotoğrafını paylaşan fenomen isim o dönemde henüz sporla tanışmadığından söz etti. Loz Fitness, “O yıllarda sağlığımı veya herhangi bir şeyi düşünmeden sadece hayatta zevk almak için yiyiordum. Görünüşümden memnun değildim ve bazı kıyafetler içinde kendimi rahat hissetmiyordum” dedi.

Şu andaki görüntüsüne ulaşmak için hayatında bir dizi faktörü değiştirmek zorunda kaldığını söyleyen Loz Fitness, tutarlı bir egzersiz planı izlemeye, kalorilerini takip etmeye başladı ve beslenme hakkında çok daha fazla şey öğrendi.

Güncellemesini Instagram'da paylaştığından beri, gönderisi 1000'den fazla beğeni ve yüzlerce yorum aldı.



