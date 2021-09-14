Fenomen isim Georgia Clarke, yayınladığı pozlarıyla sosyal medyanın sahte olduğunu savundu

Sosyal medyanın gündelik hayatın içinde daha etkin rol oynamasıyla beraber herkes en güzel fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlamaya başladı. Filtre ve photoshop uygulamaları sayesinde insanlar adeta doğal hallerinden bambaşka bir hale gelen pozlarını paylaşıyor. Sosyal medyanın giderek sahte bir hale geldiğini anlatan sosyal medya fenomeni Clarke, mükemmelliğin baskılarına karşı savaşıyor ve takipçilerine “gerçek hayatta” nasıl göründüğünü göstermeyi tercih ediyor.

GERÇEK HALİ ŞOKE ETTİ

Instagram hesabında 720 bin takipçisi bulunan Georgie Clarke, bu yapay düzenin önüne geçebilmek için sosyal medya hesabından aynı dakikalar içinde çekilen iki fotoğrafını paylaştı. İlk fotoğrafında Clarke, bikinisini kalçalarından yukarı doğru çekerek, tavana doğru kolunu uzattığı bir klasik Instagram pozu yayınlandı. İkinci fotoğrafında ise kameraya karşı yan dönen Clarke, selülitlerini ve vücut çatlaklarını göstermekten çekinmedi.



