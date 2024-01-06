Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll, siyah bikinisiyle ayna karşısına geçti: Kıvrımlarını sergileyen fenomen adeta büyüledi!

Eski Hırvatistan güzellik kraliçesi Ivana Knöll, sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede Instagram'da geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

Ünlü isim siyah bir bikini giyerek ayna karşısına geçip poz verdi. Knöll, pozunu 3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı.

'Dünyanın en seksi taraftarı' lakabının hakkını sonuna kadar veren Ivana Knöll, siyah bikinisiyle verdiği poz kısa sürede gündem oldu.

Ayna karşısında kıvrımlarını sergileyen ünlü ismin fit vücudu dikkat çekti. Bakan bir daha baktı.







