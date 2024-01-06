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Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll, siyah bikinisiyle ayna karşısına geçti: Kıvrımlarını sergileyen fenomen adeta büyüledi!

06.01.2024 12:48 | Son Güncelleme:
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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda tribündeki kıyafet seçimleri nedeniyle dikkatleri üzerine çekerek 'Dünyanın en seksi taraftarı' unvanına sahip olan Ivana Knöll, yeni pozlarıyla dikkat çekti. Ünlü isim siyah bir bir bikini giyip ayna karşısına geçti.

Eski Hırvatistan güzellik kraliçesi Ivana Knöll, sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede Instagram'da geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

Ünlü isim siyah bir bikini giyerek ayna karşısına geçip poz verdi. Knöll, pozunu 3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı.

fiziğiyle büyüledi

'Dünyanın en seksi taraftarı' lakabının hakkını sonuna kadar veren Ivana Knöll, siyah bikinisiyle verdiği poz kısa sürede gündem oldu.

Ayna karşısında kıvrımlarını sergileyen ünlü ismin fit vücudu dikkat çekti. Bakan bir daha baktı.

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bikini kraliçe
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