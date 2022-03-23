Sosyal medya fenomeni Julz Goddard’da cesur hamilelik pozu! Dekoltesinin yeri şaşırttı

Hamilelik sırasında kadınların gardırobundaki kıyafetlerde değişikliklerin gözlemlenmesi oldukça normal bir durumdur. Kadınlar genellikle bol üstlerini rahat kesim altlarla kombinleyerek kullanmayı tercih eder. Ancak sosyal medya fenomeni Julz Goddard, hamilelik kombinlerinin kalıplarını alt üst eden bir paylaşım yaptı. Hamile karnını gizlemek yerine Goddard, dar ve dekolteli bir elbiseyle çekilen pozunu yayınladı.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Boyundan bağlamalı bir kıyafet tercih eden Goddard, göbek kısmını açıkta bıraktı. Yatak odasında çekilen bir fotoğrafını yayınlayan fenomen ismin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni

ve yorum yağdı. Instagram’da 606 bin takipçisi bulunan fenomenin fotoğrafı bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Hamileliğin toplumsal olarak saklanması gereken bir durum olmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Goddard’un gönderisine sosyal medya kullanıcıları, “Sıradan bir anne değil, oldukça havalı”, “Hamilelik sana şaşırtıcı derecede çok yakıştı”, “Herkes saklar sen açıyorsun” yorumlarıyla destek oldu.



