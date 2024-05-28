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  4. Sosyal medya fenomeni Mika Raun evleniyor mu? Dantelli gelinlikle prova yaptığı anlar gündem oldu!

Sosyal medya fenomeni Mika Raun evleniyor mu? Dantelli gelinlikle prova yaptığı anlar gündem oldu!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
28.05.2024 09:38
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Sosyal medya fenomeni olan Mika Can Raun yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Ünlü isim şimdi ise gelinlik provası yaptığı anları paylaştı. Ünlü fenomenin sosyal medyada evleneceği yönünde yorumlar yapıldı.

Sosyal medya fenomeni olan Mika Can Raun yaptırdığı estetikler ve cinsiyet geçişi ile sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

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Açıklamaları ve ilginç videolarıyla kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan ünlü fenomen Mika Raun sayısız estetik operasyon geçirdi.

Bir diğer yandan da ünlü ismin sevgilisi Batu ile yaptığı her paylaşım ses getiriyor. Aşklarını vücutlarına kazıyacak kadar birbirlerini seven ikiliden paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

"BEN EVDE KALDIM"

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Mika Raun, son olarak Instagram hesabı üzerinden gelinlik provası yaptığı bir video paylaştı. Yüzünü göstermediği sevgilisi ile video paylaşan Raun'un dantelli bir gelinlik denediği görüldü.

Ünlü fenomenin sosyal medyada evleneceği yönünde yorumlar yapıldı. Ünlü fenomenin paylaşımına, "Mika Raun evleniyor", "Kimler kimler yuva kuruyor", "Ben evde kaldım", "Helal Mika mutluluklar dilerim" gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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Mika Raun
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