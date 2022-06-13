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Hiç bir şey yapmayarak para kazanıyor! Cinsel ilişki oyuncaklarıyla performans sergiliyorlar, o sadece izliyor

13.06.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir sosyal medya fenomeni ve yetişkin film yıldızı olan Nova Jewels, bazen hiçbir şey yapmayıp müşterilerinin performanslarını sergilemelerini izleyerek nasıl para kazandığını anlattı. Pek çok insanın muhtemelen hayatları boyunca asla göremeyecekleri şeylere tanık olduğunu söyleyen Jewels, çalıştığı sektörün büyük bir maddi kazanç sağlamanın yanı sıra onu eğlendirdiğini de ekledi.

Hiç bir şey yapmayarak para kazanıyor! Cinsel ilişki oyuncaklarıyla performans sergiliyorlar, o sadece izliyor

Nova Jewels isimli sosyal medya fenomeni ve yetişkin film yıldızı daha önce de müşterileriyle ilgili hikayeleriyle gündem olmuştu. Genç kadın şimdi de, bazen hiçbir şey yapmadan para kazandığını ve müşterilerinin performanslarını sergilemelerine izin verdiğini itiraf etti.

SADECE UZANIP İZLİYOR

Ayda yaklaşık 3000 sterlin kazanan Jewels, müşterilerini kendisinin bir prenses olduğuna inandırdığını söyledi. "Ekranda sohbet eden, muziplik yapan ve giyinip kuşanan ben olmaktan ziyade, bir fincan çay ya da bir kadeh şarapla uzanıp rahatlamama izin veren müşterilerim var. Uzanıp onların giyinmesini, cinsel ilişki oyuncaklarıyla oynamalarını ve benim için sergiledikleri performansı izliyorum.'' dedi.

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''ZATEN BAĞIMLILAR''

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Bu tür müşterilerinin rolleri değiştirerek ona kolay para sağladığını anlatan Jewels, bu tür müşterileri için çok az şey yapması gerektiğini, eğer modundaysa onlara eşlik ettiğini ancak bazı zamanlar gerçekten hiçbir şey yapmadan öylece izlediğini anlattı. Müşterilerin bu rol değişimine ikna etmesi bile gerekmediğini söyleyen Nova, onları bir prenses veya şımarık bir çocuk olduğuna ikna etmenin oldukça kolay olduğunu ve onu aradıklarında zaten bağımlı halde olduklarını söyledi.

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SADECE ONLARLA KALIYOR

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Bazı müşterilerinin kendileriyle oynayıp şov yaparken bir saat boyunca kendisiyle kaldıklarını anlatan Nova, karşılığında tek istedikleri şeyin onun zevk alması, fikrini söylemesi ve görüşme boyunca onları cesaretlendirmesi ya da bazen sadece İskoç aksanıyla onlarla sohbet etmesi olduğunu anlattı.

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''EN EĞLENCELİSİ''

Nova, 35 cm'lik seks oyuncakları kullananlardan, özel bölgelerini kafeslere koyanlara; file vücut çoraplarını giyenlerden ve makyaj yapanlara kadar birçok şey gördüğünü söyledi ve ''Yalan söyleyemem, gerçekten oradaki en eğlenceli iş bu. Benim için tek bir sıkıcı bir anı yok." dedi.Nova, çaba sarf etmesi gerekmese de, hayranlarının performans göstermesine izin vererek hala dakikada 1,85 saatte 111 sterlin kazanıyor.


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