Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Çevresindekilere aldırmadı! İç çamaşırını çıkartıp yıkadı, bir de klimada kuruttu

Çevresindekilere aldırmadı! İç çamaşırını çıkartıp yıkadı, bir de klimada kuruttu

11.04.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük şaşkınlık yarattı. İsmi açıklanmayan bir yolcu hareket halindeki uçakta iç çamaşırını yıkadı ve uçağın klimasının önüne koyarak kuruması için bekledi. Bu anlarda genç kadının çevresindekileri umursamayan tavırları herkesi şaşırttı.

Sosyal medyada uçak seferleri sırasında yaşanan ilginç görüntüler büyük ilgi görüyor. İsmi açıklanmayan bir yolcunun uçak seferi sırasında yaptığı hareketler başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntülerde kullanıcılar genç kadının hareketlerine anlam vermekte zorlandı.

Uçakta taciz iddiası! Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı, savunması şaşırttıUçakta taciz iddiası! Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı, savunması şaşırttı

İÇ ÇAMAŞIRINI YIKADI

2

Kadın yolcu çevresindekilere aldırış etmeden önce iç çamaşırını çıkarttı ve önünde bulunan iç su dolu plastik bardağın içine soktu. Bardakta bir süre iç çamaşırını hareket ettirdikten sonra suyunu sıktı ve havaya kaldırarak kuruması için uçağın klimasına doğru tuttu. Bu sırada bir başka yolcu da kadının hareketlerini kayda aldı. Bu anlara tanık olan yolcuların büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü.

Görüntüler sosyal medyada olay yarattı! Uçakta müstehcen film izleyen yolcuyu ifşa ettiGörüntüler sosyal medyada olay yarattı! Uçakta müstehcen film izleyen yolcuyu ifşa etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aralarında 46 yaş fark var! Görenler torunu zannetti ama...Aralarında 46 yaş fark var! Görenler torunu zannetti ama...
Sevgilisini başka kadınla yatakta bastı: Aralarına girip...Sevgilisini başka kadınla yatakta bastı: Aralarına girip...
Eşinden boşandı, bambaşka biri oldu! “Düz göğüslüydüm”Eşinden boşandı, bambaşka biri oldu! “Düz göğüslüydüm”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında talihsizlik! Kimse beklemiyordu

Canlı yayında talihsizlik! Kimse beklemiyordu

Sevgilisine doğum günü sürprizi yaptı! Çıplak garsonlar...

Sevgilisine doğum günü sürprizi yaptı! Çıplak garsonlar...

Akılalmaz görüntüler! Evlerden çığlık sesleri yükseldİ

Akılalmaz görüntüler! Evlerden çığlık sesleri yükseldİ

Yıl dönümünde üçlü ilişki hediye etti! “Diğer kadın...”

Yıl dönümünde üçlü ilişki hediye etti! “Diğer kadın...”

İlginizi Çekebilir

Müjdeyi Vin Diesel verdi! O isim kadroya katıldı

Müjdeyi Vin Diesel verdi! O isim kadroya katıldı

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.