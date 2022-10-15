Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. “Uçak tuvaletinde neden kül tablası var?” sorusuna cevap verdi! Eski uçuş görevlisi açıkladı

“Uçak tuvaletinde neden kül tablası var?” sorusuna cevap verdi! Eski uçuş görevlisi açıkladı

15.10.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolcu uçaklarında sigara ve tütün ürünlerinin kullanımı uzun yıllardır yasak. Ancak bu yasağa rağmen uçağın kimi noktalarında sigara ve küllüklere dair işaretler bulunuyor. Kanadalı eski bir uçuş görevlisi olan Kaylee, yolcu uçaklarının tuvaletinde hâlâ neden kül tablası bulunduğunu ve bu işaretlerin ne anlama geldiğini açıkladı.

“Uçak tuvaletinde neden kül tablası var?” sorusuna cevap verdi! Eski uçuş görevlisi açıkladı

Uçaklarda yolcuların bilmediği ve sadece uçuş görevlilerinin anlayabildiği birtakım işaretler ile kurallar bulunuyor. Çoğu yolcunun merak ettiği bir soruya eski bir kabin görevlisi olan Kaylee sosyal medyadan cevap vermeyi seçti. Uçaklarda tütün ürünlerinin tüketilmesinin yasak olmasına rağmen uçağın bazı noktalarında küllüklerin neden bulunduğunu soran yolculara Kaylee tüm samimiyetiyle cevap verdi.

KURALLARA UYULMAMASI DURUMUNDA GÜVENLİK ÖNLEMİ

1

TikTok’ta ‘Flyingkaylee’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan eski kabin görevlisi , "Yeni uçakların kül tablaları olduğunu hiç fark ettiniz mi? Neden biliyor musunuz?" diye sordu. İngilizce ve Fransızca olarak "Sigara İçilmez" yazan bir levhanın altında bir uçakta kül tablasını açan Kylee bunu tamamen bir güvenlik önlemi amacıyla konulduğunu söyledi.

2

Sigara içmek yasak olmasına rağmen, havayolları kuralı çiğneyenlerin sigarayı güvenli olmayan bir şekilde imha etmelerini istemiyor. Yanan bir sigarayı çöp kutusuna veya tuvalete bırakmak yangına neden olabilir ve bu uçakta bir felakettir.

Federal Havacılık İdaresi bu konuya ilişkin olarak "Tuvalet kapısının üzerinde veya yakınında bir kül tablası bulunması gerekliliği, sigaralar (veya diğer sigara malzemeleri) için uygun bir imha yeri sağlar ve böylece atılacak bir yer olmasını sağlar. 'sigara içilmez' politikasına uyulmaması durumunda bu yol yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

Sır perdesi aralandı! Pilotun kokpitte sigara yakması sonucu düşen uçakta 66 kişi hayatını kaybettiSır perdesi aralandı! Pilotun kokpitte sigara yakması sonucu düşen uçakta 66 kişi hayatını kaybetti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkesinin değeri çikolata parçacıklı kurabiye kadar...Ülkesinin değeri çikolata parçacıklı kurabiye kadar...
''Başkalarıyla da sevişiyoruz! Tek bir kuralımız var...''''Başkalarıyla da sevişiyoruz! Tek bir kuralımız var...''
Transparan elbisesiyle meydan okudu! “Kadınsı olarak...”Transparan elbisesiyle meydan okudu! “Kadınsı olarak...”
Anahtar Kelimeler:
sigara uçak tuvalet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Olay paylaşım! Tamamen üstsüz, tanga bikinisiyle yoga yapınca...

Olay paylaşım! Tamamen üstsüz, tanga bikinisiyle yoga yapınca...

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi

Öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi

Kürtaj talebi reddedilmişti! “Ölmekten korkuyorum”

Kürtaj talebi reddedilmişti! “Ölmekten korkuyorum”

İlginizi Çekebilir

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.