“Uçak tuvaletinde neden kül tablası var?” sorusuna cevap verdi! Eski uçuş görevlisi açıkladı

Uçaklarda yolcuların bilmediği ve sadece uçuş görevlilerinin anlayabildiği birtakım işaretler ile kurallar bulunuyor. Çoğu yolcunun merak ettiği bir soruya eski bir kabin görevlisi olan Kaylee sosyal medyadan cevap vermeyi seçti. Uçaklarda tütün ürünlerinin tüketilmesinin yasak olmasına rağmen uçağın bazı noktalarında küllüklerin neden bulunduğunu soran yolculara Kaylee tüm samimiyetiyle cevap verdi.

KURALLARA UYULMAMASI DURUMUNDA GÜVENLİK ÖNLEMİ

TikTok’ta ‘Flyingkaylee’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan eski kabin görevlisi , "Yeni uçakların kül tablaları olduğunu hiç fark ettiniz mi? Neden biliyor musunuz?" diye sordu. İngilizce ve Fransızca olarak "Sigara İçilmez" yazan bir levhanın altında bir uçakta kül tablasını açan Kylee bunu tamamen bir güvenlik önlemi amacıyla konulduğunu söyledi.

Sigara içmek yasak olmasına rağmen, havayolları kuralı çiğneyenlerin sigarayı güvenli olmayan bir şekilde imha etmelerini istemiyor. Yanan bir sigarayı çöp kutusuna veya tuvalete bırakmak yangına neden olabilir ve bu uçakta bir felakettir.

Federal Havacılık İdaresi bu konuya ilişkin olarak "Tuvalet kapısının üzerinde veya yakınında bir kül tablası bulunması gerekliliği, sigaralar (veya diğer sigara malzemeleri) için uygun bir imha yeri sağlar ve böylece atılacak bir yer olmasını sağlar. 'sigara içilmez' politikasına uyulmaması durumunda bu yol yardımcı olur” ifadelerini kullandı.



