Sosyal medya fenomeni ve model Marcelo Alonso, kullanılmış kıyafetlerini satarak bir servet kazandı

Yüz binlerce takipçisi olan bir Instagram modeli, kirli kıyafetlerini satarak nakit peşinde koşuyor. 41 yaşındaki Marcela Alonso, hayranlarının kendisinden bir parça kıyafet alabilmek için sıraya girdiğini ve taleplere yetişme konusunda zorlandığını ifade etti.

İÇ ÇAMAŞIRLARINI YIKAMIYOR

Alonso, geçtiğimiz aylarda hiç yıkanmadan 240 dolara bir sport sütyeni ve 120 dolara bir külot sattığını söyledi. Fotoğraflarını sosyal medyaya koyduğu anda satıldığını vurguluyan Alonso, “Fotoğraf çekimlerindeki kıyafetlerimin çoğu, fotoğrafları yayınladığım anda satıyor. Hayranlar seksi kıyafetlerimi almak için sabırsızlanıyor." diye konuştu.



