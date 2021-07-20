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Sosyal medya fenomeni ve model Marcelo Alonso, kullanılmış kıyafetlerini satarak bir servet kazandı

20.07.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’da yaşayan bir sosyal medya fenomeni kullanılmış eşyalarını satarak kendisine yeni bir geçim kaynağı oluşturdu. Hayranlarının istekleri doğrultusunda satışa başladığını açıklayan Alonso, kullanılmış iç çamaşır dahil olmak üzere birçok eşyasını satıyor. Üstelik hayranlarının arzusuna göre yıkanmadan ulaştırıyor.

Sosyal medya fenomeni ve model Marcelo Alonso, kullanılmış kıyafetlerini satarak bir servet kazandı

Yüz binlerce takipçisi olan bir Instagram modeli, kirli kıyafetlerini satarak nakit peşinde koşuyor. 41 yaşındaki Marcela Alonso, hayranlarının kendisinden bir parça kıyafet alabilmek için sıraya girdiğini ve taleplere yetişme konusunda zorlandığını ifade etti.

İÇ ÇAMAŞIRLARINI YIKAMIYOR

Alonso, geçtiğimiz aylarda hiç yıkanmadan 240 dolara bir sport sütyeni ve 120 dolara bir külot sattığını söyledi. Fotoğraflarını sosyal medyaya koyduğu anda satıldığını vurguluyan Alonso, “Fotoğraf çekimlerindeki kıyafetlerimin çoğu, fotoğrafları yayınladığım anda satıyor. Hayranlar seksi kıyafetlerimi almak için sabırsızlanıyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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