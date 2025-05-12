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Sosyal medya fenomenin kardeşini fidye için kaçırdılar! Tapu talep edip yakalanacaklarını anlayınca 2 bin TL ile serbest bıraktılar

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Çiğdem Sevinç

Sosyal medya üzerinden yayınladığı otomobil videolarıyla milyonluk takipçisi bulunan fenomen H.T.’nin kardeşi T.A.T.(21), İstanbul’da fidye için kaçırıldı. Polisi alarma geçiren olayın ardından yapılan baskınlar sonucu yakalanacağını anlayan şüpheliler T.A.T.’nin cebine 2 bin lira taksi parası koyarak serbest bıraktı. Sürdürülen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaçırma olayı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına 29 Nisan 2025 tarihinde başvuran M.T.(54), oğlunun telefonundan kendisini arayan bir kişinin "Oğlun elimizde bize bir dükkan tapusu getir oğlunu al" dediğini söyleyerek yardım istedi. Kaçırılan T.A.T.'nin sosyal medya üzerinde çektiği otomobil temalı videolarla 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan fenomen H.T.'nin kardeşi olduğu belirlendi.

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KAÇIRMA ANI KAMERADA

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda T.A.T.’nin kaçırıldığı anların bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde mağdurun aracını takip eden iki otomobilin, T.A.T.’nin içinde bulunduğu aracı durdurdukları ve onu otomobillerine alarak uzaklaştıkları görüldü.

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OPERASYONUN ARDINDAN ŞÜPHELİLER FİDYEDEN VAZGEÇTİ

Çalışmalarda yüzlerce saat güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri mağdurun götürüldüğü Bağcılar, Fatih, Şişli ve Kartal’da tespit edilen adreslere peş peşe baskın yaptı. Ancak baskınlar sırasında şüphelilerin kısa süre önce kaçırdıkları kişiyle birlikte adreslerden ayrıldıkları belirlendi. Bu arada baba M.T.’yi arayan şüphelilerin "Tapudan vazgeçtik. Sen şikayetini geri çek, oğlunu sana gönderelim." dedikleri de öğrenildi.

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MAĞDURUN CEBİNE 2 BİN LİRA TAKSİ PARASI KOYUP SERBEST BIRAKTILAR

Polis soruşturmasında şüphelilerin polisin yoğun baskısı sonucu yakalanacaklarını anladıklarında kaçırdıkları cebine 2 bin lira taksi parası koydukları T.A.T.'yi Beykoz'da serbest bıraktıkları belirlendi. Taksiye binerek ailesinin yanına giden T.A.T. "Sürekli adres değiştiriyorlar. Yakalanmaktan çok korkuyorlardı. Sonunda biz bu işten vazgeçtik deyip bana 2 bin lira para taksi parası vererek serbest bıraktılar." dedi.

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4 ŞÜPHELİ GÖZATINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis olaya karışan S.T.(36), G.D.(49), A.Ö.(26), G.Ö.(49) gözaltına alındı. Şüphelilerin poliste verdikleri ifadede kimseye bir zarar vermeyi düşünmediklerini, sadece alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını iddia ettikleri öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ö. ve S.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
fenomen fidye kaçırma
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