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Sosyal medya fenomeninin sözleri kızdırdı! “O kadar zenginim ki 41 yaşında emekli olacağım”

31.05.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı seksi paylaşımların sonrasında fenomene dönüşen Carla Bellucci radikal bir karar verdiğini açıkladı. Aylık abonelik sistemine dayanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden müstehcen fotoğraf ve videolarını satan Bellucci, hayranlarına emekli olacağını söyledi.

Sosyal medya fenomeninin sözleri kızdırdı! “O kadar zenginim ki 41 yaşında emekli olacağım”

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kullanıcıların olumsuz eleştirilerini toplayan Bellucci, uzun bir süre boyunca İngiltere’nin en nefret edilen kadını olarak anılmıştı. Hakkındaki olumsuz yorumları dikkate almadığını belirten Bellucci, sosyal medya sayesinde emekli olabilecek kadar zengin olduğunu söyleyerek bu durumla övündü.

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“SON ALTI AYIM”

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Dört çocuk annesi Bellucci, 41 yaşına girdiğinde emekli olacağını ve sosyal medya kariyerine son vereceğini söyledi. Kendisini eleştirenlere sert bir şekilde cevap veren Bellucci, “Son gülen kim oldu. Son altı ayım. Sosyal medya paylaşımlarını sert bir şekilde eleştirenlerin hallerini görüyorum. Hepsi perişanlar ve emekli olabilmek için 65 yaşını beklemek zorundalar” dedi.

Emekliliğinin tadını çocuklarıyla birlikte bol bol tatil yaparak çıkartacağından söz eden Bellucci, “Büyük bir evimiz ve çocuklarımın hayatları boyunca eğitim masraflarını karşılayabilecek kadar para var. Beraber bir sürü tatile çıktık hala da bunu yapabiliriz. Onlar için sosyal medya kariyerim kolay olmadı, okulda çok büyük eleştiriler aldılar ama şimdi bunun karşılığını ailecek aldık” diye konuştu.

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