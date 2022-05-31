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Sosyal medya fenomenin köpeği cinsel organını ısırdı! O anlar sosyal medyada viral oldu

31.05.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Youtube kariyerini boksla değiştirdikten sonra sosyal medya hesabından daha çok antreman ve sağlıklı yaşama yönelik paylaşımlar yapan Logan Paul, Instagram hesabından eğlenceli bir video paylaştı. Köpeğiyle yaptığı antrenmanı sosyal medyadan paylaşan Paul, “Köpeğinizi egzersiz yapmak için böyle kullanırsınız” diyerek şaka yaptı. Ancak köpeği Paul’a cinsel organını ısırarak ilginç bir cevap verdi.

Sosyal medya fenomenin köpeği cinsel organını ısırdı! O anlar sosyal medyada viral oldu

Youtube’da yaptığı paylaşımlarla kısa sürede popüler olmayı başaran Logan Paul, sosyal medya kariyerini profesyonel boksla değiştirerek radikal bir karar vermişti. Porto Riko’daki evinin bahçesinde köpeğiyle antrenman yaptığı anları çeken ve sosyal medyada paylaşan Paul, evcil hayvanının cinsel organını ısırmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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ACI İÇİNDE KIVRANDI

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Köpeğinin cinsel organını ısırması üzerine acı içinde kendini bir anda yere atan Paul, “Eğlenmek istemiştim” dedi. Paul’un gönderiis kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı eğlenceli paylaşıma “Her erkek bunu hissetti” yorumunu yaptı.

Paul’un gönderisine eski UFC hafif siklet şampiyonu Jon Jones ise, “Bunu 20 kez falan izledim. Her seferinde sesli bir şekilde güldüm. Kötü bir durum ama çok komik” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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