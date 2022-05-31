Sosyal medya fenomenin köpeği cinsel organını ısırdı! O anlar sosyal medyada viral oldu

Youtube’da yaptığı paylaşımlarla kısa sürede popüler olmayı başaran Logan Paul, sosyal medya kariyerini profesyonel boksla değiştirerek radikal bir karar vermişti. Porto Riko’daki evinin bahçesinde köpeğiyle antrenman yaptığı anları çeken ve sosyal medyada paylaşan Paul, evcil hayvanının cinsel organını ısırmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

ACI İÇİNDE KIVRANDI

Köpeğinin cinsel organını ısırması üzerine acı içinde kendini bir anda yere atan Paul, “Eğlenmek istemiştim” dedi. Paul’un gönderiis kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı eğlenceli paylaşıma “Her erkek bunu hissetti” yorumunu yaptı.

Paul’un gönderisine eski UFC hafif siklet şampiyonu Jon Jones ise, “Bunu 20 kez falan izledim. Her seferinde sesli bir şekilde güldüm. Kötü bir durum ama çok komik” yorumunu ekledi.



