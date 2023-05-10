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Sosyal medya fenomeninden mide bulandıran hareket! Ameliyat sırasında aldığı dizinden çıkan bir kıkırdak parçasıyla yemek yaptı

10.05.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’da yaşayan Twitch yayıncısı Paula Gonu yaptığı son itirafla herkesi şaşkına çevirdi. Twitch’te 228 bin takipçisi bulunan fenomen isim bacağından ameliyat olduğu sırada dizinden çıkan kıkırdak parçasını evine götürerek yemek yaptığını söyledi. Erkek arkadaşıyla birlikte yaptıkları yemediği yediklerini dile getiren Gonu, “Onu vücuduma geri koymam gerekiyordu. Sonuçta benim bir parçamdı” dedi.

Sosyal medya fenomeninden mide bulandıran hareket! Ameliyat sırasında aldığı dizinden çıkan bir kıkırdak parçasıyla yemek yaptı

İspanya’da yaşayan Twitch yayıncısı Paula Gonu yakın bir zamanda dizinden ameliyat oldu. Ameliyat sırasında lokal anestezi uygulandığını ve bilincinin açık olduğunu dile getiren Gonu, prosedür sırasında 30 yaşındaki doktorunun kıkırdağının bir kısmını saklamak isteyip istemediğini sorduğunu iddia etti. Club 113 podcastine konuşan Gonu, ameliyat sırasında kıkırdaklarının bir kısmını alarak eve geldiğini ve kendisi ile sevgilisi için bunlarla bir yemek hazırladığını söyledi.

“ONU YEMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM”

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Club 113 podcastine konuşan Gonu, “Doktorun teklifini kabul ettikten sonra çıkarttığı kıkırdakları bir idrar kabına koydu. İstediğim kadar süre muhafaza edebilmem için üzerine alkol döktü. Bir hafta sonra sevgilimle bir konuşma yaparken ona parçaları yemek istediğimi söyledim. Çünkü onlar benim bir parçamdı ve vücuduma geri koymam gerekiyordu” dedi.

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Fenomen isim daha sonrasında bolonez soslu bir makarna yaptığını ve kıkırdak parçasını da eklediğini açıkladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterirken çoğu kişi fikri mide bulandırıcı buldu.

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İspanya fenomen ameliyat

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