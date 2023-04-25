Çokeşli fenomen 6 eşiyle aynı yatakta uyumak için servet harcadı! Özel olarak 6 metrelik yatak yaptırdı

Sosyal medyada çokeşli hayatı sayesinde dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı fenomen Arthur O Urso, ilk olarak bir kilise düğününde 9 kadınla aynı anda evlenmişti. Aynı evi paylaştıktan sonra eşleri arasında tartışmaların başladığını ve kıskançlık krizlerinin devreye girdiğini ifade eden Urso, 3 eşiyle boşanmaya karar vermişti. Şimdilerde aynı anda 6 kadınla evli olan ve hayatını mutlu bir şekilde sürdürdüğünü ifade eden Urso, eşleriyle aynı anda uyumak için özel bir yatak inşa ettirdi. Özel tasarım yatağı Urso’ya adeta bir servete mal oldu.

TAM 15 AY SÜRDÜ

950 vidadan oluşan 6 metrelik yatağı kurmak için 15 ay harcayan Urso, özel tasarım yatağı için 80 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 936 bin TL) harcadı. Brezilyalı fenomen isim yatak fikrinin yerde yatmak zorunda kalmasıyla ortaya çıktığını ifade ederek, “Çoğu kez eşlerime yer açmak için kanepeyi ya da sahip olduğum çift kişilik yatağı paylaşmak zorunda kalıyordum. Bu durumda yerde uyumak zorunda kaldığım bile oldu. Evliliğim boyunca kendim ve eşlerim için hayatı kolaylaştıracak projeler üretmeye devam edeceğim” dedi.