Sosyal medya fenomeni Daisy Keech dekoltesiyle bir görene bir daha baktırdı! Hem göğüs hem de sırt dekoltesi...

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dünya genelinde milyonlarca takipçiye ulaşmayı başaran Daisy Keech hayranlarının yüzünü güldürmeyi bir kez daha başardı. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda kahverengi sırt ve göğüs dekolteli bir elbiseyle çekilen pozunu paylaştı.

HAYRANLARINI HEYECANLANDIRDI

Yaz günlerini özlediğini gösteren paylaşımında Keech sırtı kalçasına kadar açık olan elbisesiyle arkasını kameraya dönerek poz verdi. Saçlarını toplamayı tercih eden hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma “Ben neden burada değilim” notunu ekledi.