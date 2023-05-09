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Sosyal medya fenomeni Daisy Keech dekoltesiyle bir görene bir daha baktırdı! Hem göğüs hem de sırt dekoltesi...

09.05.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan sıklıkla sağlı yaşam ve spor konularına dair yaptığı paylaşımları sayesinde 5.8 milyon takipçiye ulaşmayı başaran Daisy Keech yine hayranlarının kalp atışlarını hızlandıracak bir paylaşımla karşılarına çıktı. Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarına yenisini ekleyen fenomen ismin dekolte seçimi bir görene bir daha baktırdı.

Sosyal medya fenomeni Daisy Keech dekoltesiyle bir görene bir daha baktırdı! Hem göğüs hem de sırt dekoltesi...

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dünya genelinde milyonlarca takipçiye ulaşmayı başaran Daisy Keech hayranlarının yüzünü güldürmeyi bir kez daha başardı. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda kahverengi sırt ve göğüs dekolteli bir elbiseyle çekilen pozunu paylaştı.

HAYRANLARINI HEYECANLANDIRDI

KAPAK YENİ DAİSY

Yaz günlerini özlediğini gösteren paylaşımında Keech sırtı kalçasına kadar açık olan elbisesiyle arkasını kameraya dönerek poz verdi. Saçlarını toplamayı tercih eden hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma “Ben neden burada değilim” notunu ekledi.

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