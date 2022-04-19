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Sosyal medya fenomenini yaka paça dışarı attılar! Tamamen çıplak gidince ortalık karıştı

19.04.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 1.6 milyon takipçisi bulunan Francia James yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir alışveriş merkezinin içinde vücut boyasıyla yaptığı tasarımı sergileyen James, güvenlik görevlileri tarafından yaka paça dışarı çıkartıldı.

Sosyal medya fenomenini yaka paça dışarı attılar! Tamamen çıplak gidince ortalık karıştı

Halka açık alanlarda yaptığı gösteriler sayesinde kısa sürede popüler olmayı başaran Francia James, alışveriş merkezinde yaptığı şovla sosyal medyada viral oldu. Alışveriş merkezine bir pardesü ile gelen James, daha sonrasında üzerindekini çıkarttı. Vücut boyasıyla kendisine kurşun asker kostümü yaratan kadın çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan alışveriş merkezinin içinde dolaşmaya başladı.

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YOKSULLUĞA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİ

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Yoksulluğa dikkat çekmek için protestosunu gerçekleştirdiğini dile getiren James, alışveriş merkezi ziyaretçilerinin yanına yaklaşarak “Fındık ister misiniz?” diye sordu. Yakınlaşıldığında üzerinde kıyafet olmadığı ve tamamen vücut boyasıyla kaplandığı anlaşılan fenomen güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle alışveriş merkezinden çıkartıldı.

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Güvenlik görevlileri tarafından alışveriş merkezinden çıkartıldığını anlatan James, “Kovulduğuma inanamıyorum. Bu gösterilerin sonu her zaman böyle bitti.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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