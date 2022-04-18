OnlyFans fenomeni Romi Chase’de şaşırtan iddia! “Hesabımı bulunca kiramı iki katına çıkarttı”

İlkokul öğretmenliğinden istifa ederek kendisine OnlyFans hesabı açan Romi Chase ismindeki bir kadın, ev sahibinin sosyal medyadan kendisini bulduktan sonra kirasını iki katından fazla arttırdığını iddia etti. Miami’de yaşayan Chase, ev sahibinin yaşam durumunu incelemek için OnlyFans’ta bir takma isimle hesap oluşturduğunu fark etti. Maddi durumunun iyi olduğunu dile getirerek, ev sahibinin fiyatı 2.300 dolardan 4.800 dolara yükselttiğini söyleyen Chase anında taşınma işlemlerini başlattığını dile getirdi.

“PRENSİP OLARAK KARŞI ÇIKTIM”

Ev sahibinin OnlyFans hesabını bulduktan sonra kendisiyle bir konuşma yaptığını dile getiren Chase, “Beni incelediğini söyledi. Bütün sosyal medya hesaplarımı bulduğunu anlattı. Tamamen şaşırdım ve biraz panikledim. Kiramı iki katından fazla arttırdıktan sonra ödebileceğim halde prensip olarak karşı çıktım ve taşınmayı tercih ettim” dedi.



