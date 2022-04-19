OnlyFans modelinden şaşırtan cinsellik açıklaması! “Telefonda seks göründüğü kadar eğlenceli değil”

Dört çocuk annesi olan OnlyFans fenomeni doğumunu canlı olarak yayınlayacağını söyleyerek herkesi şaşırtmıştı. 1980'lerde Avrupa'nın ilk seks hattını araştıran altı bölümlük bir dizi olan Dirty Lines'ın Netflix'te yayınlanmasından sonra Belluci kendi işiyle alakalı olarak bir itirafta bulundu. Belluci, “Kameranın önünde olmadığın sürece spor ayakkabı ve pijamalarımla oluyorum. Ancak karşımdakine seksi kıyafetler giydiğimi söyleyerek anlatabiliyorum. Bu yüzden telefonda seks göründüğü kadar eğlenceli değil. Hatta dürüst bile değil” dedi.

“TAMAMEN YALNIZLIKTAN”

Telefon aracılığıyla iki kişinin birbirlerini anlayabilmesinin imkanı olmadığını belirten Belluci, “Benden bunu neden istiyorlar anlamıyorum. Konuşma sırasında ütü, yemek ya da temizlik yapıyorum. Günlük işlerimi tamamlıyorum. Ancak onlar beni oradaymışım zannediyor. Bu durumun tamamen yalnızlıktan kaynaklandığını düşünüyorum” diye konuştu.



