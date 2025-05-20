Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Kurye kılığında girdi, yüzüne ateş açtı!

Kolombiya'da 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni María José Estupiñán Sánchez, kendisini kurye olarak tanıtan bir adam tarafından öldürüldü. Genç kadına yakın mesafeden ateş açan saldırgan olay yerinden kaçtı. Öldürülme nedeni ise yakın zamanda açtığı bir dava olduğu söyleniyor.

Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Kurye kılığında girdi, yüzüne ateş açtı!
Jale Uslu

Kolombiya'da 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni María José Estupiñán Sánchez, evinin önünde paket teslim etme bahanesiyle yaklaşan bir kişi tarafından öldürüldü.

image-1-29_47887272_202505171021

Venezuela sınırına yakın Cucuta kentindeki La Riviera mahallesinde gerçekleşen olayda genç kadın evinin dışına çıktığında, kendisini kurye olarak tanıtan bir adam ona yaklaşarak ateş açtı. Kurşun doğrudan kadının yüzüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan Estupiñán, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Maria-Jose-Estupinan-Sanchez

Kameralara yansıyan görüntülerde ise saldırganın siyah şapka, ceket ve sırt çantasıyla hızla olay yerinden kaçtığı görüldü.

sosyal-medya-fenomeni-genc-kadin

ŞİDDET DAVASI AÇMIŞTI

Polis, cinayetin muhtemel nedeni olarak mağdurun yakın zamanda katıldığı bir duruşmaya odaklanıyor. María José, ay başında eski erkek arkadaşı aleyhine bir aile içi şiddet davasında tanıklık etmişti. NDTV'nin haberine göre, genç kadın yaklaşık 7.100 dolar (230.000 TL) tazminat alacaktı. Eski erkek arkadaşı şu anda baş şüpheli olarak soruşturuluyor, ancak henüz resmi bir tutuklama yapılmadı.

maria_jose_1

Geçtiğimiz günlerde de Meksika'da sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği makyaj yapma videoları ile tanınan Valeria Marquez, canlı yayın yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

1200xauto

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ölümüyle ilgili korkunç iddia! Kartel lideri sevgilisi... Ölümüyle ilgili korkunç iddia! Kartel lideri sevgilisi...
Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kentte büyük panik! Metrelerce uzunlukta pencereden girdiKentte büyük panik! Metrelerce uzunlukta pencereden girdi
Tarihi fotoğraf yeniden gündemde! O iddia ortalığı karıştırdı!Tarihi fotoğraf yeniden gündemde! O iddia ortalığı karıştırdı!
Anahtar Kelimeler:
fenomen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bu sabah İBB soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Taner Çetin hakkında çok konuşulacak iddialar: Villa, ihale, alkollü araç sürme...

Bu sabah İBB soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Taner Çetin hakkında çok konuşulacak iddialar: Villa, ihale, alkollü araç sürme...

Yüksel Güran'ın son hali! Cezaevindeki görüntüsü ortaya çıktı

Yüksel Güran'ın son hali! Cezaevindeki görüntüsü ortaya çıktı

Türk markalı helva raflardan toplatılıyor

Türk markalı helva raflardan toplatılıyor

Dünyayı şaşkına çevirdi! 2 yaşındaki çocuk ölümden döndü! Herkes soruyor: Nasıl ölmedi?

Dünyayı şaşkına çevirdi! 2 yaşındaki çocuk ölümden döndü! Herkes soruyor: Nasıl ölmedi?

Tarihi fotoğraf yeniden gündemde! O iddia ortalığı karıştırdı!

Tarihi fotoğraf yeniden gündemde! O iddia ortalığı karıştırdı!

Kentte büyük panik! Metrelerce uzunlukta pencereden girdi

Kentte büyük panik! Metrelerce uzunlukta pencereden girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.