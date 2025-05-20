Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Kurye kılığında girdi, yüzüne ateş açtı!

Kolombiya'da 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni María José Estupiñán Sánchez, evinin önünde paket teslim etme bahanesiyle yaklaşan bir kişi tarafından öldürüldü.

Venezuela sınırına yakın Cucuta kentindeki La Riviera mahallesinde gerçekleşen olayda genç kadın evinin dışına çıktığında, kendisini kurye olarak tanıtan bir adam ona yaklaşarak ateş açtı. Kurşun doğrudan kadının yüzüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan Estupiñán, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kameralara yansıyan görüntülerde ise saldırganın siyah şapka, ceket ve sırt çantasıyla hızla olay yerinden kaçtığı görüldü.

ŞİDDET DAVASI AÇMIŞTI

Polis, cinayetin muhtemel nedeni olarak mağdurun yakın zamanda katıldığı bir duruşmaya odaklanıyor. María José, ay başında eski erkek arkadaşı aleyhine bir aile içi şiddet davasında tanıklık etmişti. NDTV'nin haberine göre, genç kadın yaklaşık 7.100 dolar (230.000 TL) tazminat alacaktı. Eski erkek arkadaşı şu anda baş şüpheli olarak soruşturuluyor, ancak henüz resmi bir tutuklama yapılmadı.

Geçtiğimiz günlerde de Meksika'da sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği makyaj yapma videoları ile tanınan Valeria Marquez, canlı yayın yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.