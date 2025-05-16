TikTok fenomeni canlı yayında vurulmuştu! Ölümüyle ilgili korkunç iddia! Kartel lideri sevgilisi pahalı hediyeleri görünce...

Meksika'da sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği makyaj yapma videoları ile tanınan 23 yaşındaki Valeria Marquez, canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucunda da Marquez hayatını kaybetmişti.

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KARTEL LİDERİ DETAYI

Meksikalı bir güzellik fenomeninin, başka bir güzellik kraliçesini öldürmekle suçlanan ünlü bir kartel tetikçisiyle ilişki yaşadığı iddia edildi. Meksika gazetesi El Heraldo'nun haberine göre, Valeria cinayetinde baş şüpheli olarak 'Doble R' adlı korkulan bir kartel lideri sevgilisi gösterildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, TikTok kullanıcısı ile aylardır ilişki yaşayan kartel lideri sevgilisi takipçilerinin kendisine pahalı hediyeler göndermesi nedeniyle rahatsız olduğu iddia ediliyor.

'Doble R'nin, 2012'den bu yana Guadalajara'daki bir kanalizasyon kanalında cesedi bulunan Venezuelalı model Daisy Ferrer Arenas'ın öldürülmesine karıştığı iddiası da dahil olmak üzere uzun bir suç geçmişi var.