Sosyal medya fenomenleri 'Pucca' ve 'Buryy' hakim karşısında!

Duruşmada savunma yapan Pınar Karagöz suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “Yaptığım paylaşımları kesinlikle uyuşturucu maddeyi özendirme amacıyla yapmadım. Sosyal medyada paylaştığım ‘bir uyuşturucu madde kullanma hakkın olsaydı hangisini seçerdin’ şeklindeki paylaşım daha önce de yaptığım anlamsız bir paylaşımdır. Moda olduğu için bu şekilde paylaşım yaptım. Mesela buna benzer ‘bir ünlü ile birlikte olmak isteseniz hangisiyle birlikte olmak isterdiniz’ şeklinde paylaşım yapmıştım. ‘Yüzlerce fakir uyuşturucudan eve ekmek götürüyor’ derken Narkoz dizinden bahsediyorum. Escobar’ın ölümüne atıf yapıyor ve mübalağa yapıyordum” dedi.

Sanık Burak Aydoğduoğlu ise savunmasında, “11 yaşımdan beri müzikle uğraşıyorum. Mary Jane isimli şarkı ile de popüler olmayı başardım ancak şarkının içeriğinde uyuşturucuyu özendirme amacım yoktu. Sadece eğlenceli olmasını istedim. Şarkıda bahsedilen Mary Jane Örümcek Adam filmindeki Mary Jane’dir. Parayla ilgili husus da sevginin satın alınamayacağını anlatmak içindir. Sonuçta bunlar şarkı sözüdür. Şarkı sözü olarak değerlendirilmesini istiyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Avukatı Gülşen Orman Çakar da, “Müvekkilimin şarkı sözlerinin hiçbir yerinde suç işleme kastı yoktur. Bu sadece bir şarkı sözüdür. Sanatın ve sanatçının özgür olması gerekir. Hayali şarkı sözü suç işleme kastı barındırmamaktadır. Söz konusu eylemde suç kastı olmadığı ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı açıktır” diyerek müvekkilinin beraatini talep etti.

Duruşma, sanık avukatlarının son beyanlarını hazırlamaları için Temmuz ayına ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu'nun, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.

(İHA-DHA)

