Sosyal medya ikiye bölündü: Komşu ülkede ırkçılık iddiası! “Türk’üm deyince..."

Yunanistan’a giden bir Türk kadının sosyal medyada paylaştığı video, kısa sürede gündem oldu. Kanada’da 6 yıldır yaşadığını belirten kadın, Yunanistan’da maruz kaldığı ırkçı tutumu anlattı. İngilizcesinin iyi olması nedeniyle başta yabancı sanıldığını, ancak Türk olduğunu söyleyince insanların tavırlarının değiştiğini dile getirdi.

“TÜRK’ÜM DEYİNCE TAVIRLARI DEĞİŞİYOR”

Kadın, yaşadıklarını şu sözlerle özetledi:

“6 senedir Kanada'da yaşadığım için İngilizcem iyi ve başta Türk olduğumu anlamıyorlar. Türk’üm deyince tavırları hemen değişiyor. Bizim Suriyelilere, Afganlara yaptığımızı onlar da bize yapıyor.”

Sözleriyle dikkat çeken kadın, Yunanistan’da karşılaştığı soğuk tavırların kendisini şaşırttığını söyledi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Videonun kısa sürede yayılmasıyla birlikte sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcılar ikiye bölündü.

Bazı yorumcular, kadına destek vererek benzer durumlar yaşadıklarını belirtti:

“Bizde Yunanlara öyle davranıyoruz, sorun yok.”

BAZI KULLANICILAR İSE İDDİALARA KARŞI ÇIKTI:

“Hiç öyle bir şey yaşamadım. Türk olduğunu öğrenince daha iyi davranıyorlar.”

“Nasıl yalan! Yunanlar çok sıcakkanlı, Türkleri de seviyorlar.”

“Belki Türk olduğunu öğrenince hâlâ İngilizce konuştuğun için soğuk davranmışlardır.”