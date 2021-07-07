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Sosyal medya kullanıcıları, ‘vajina buzu’ akımını denemekten vazgeçmiyor! Virüs gibi yayıldı

07.07.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın kullanımının artmasıyla beraber adeta her gün yeni bir akım gündelik hayatın içine giriyor. Bir kullanıcı tarafından ortaya çıkartılan bir akım kısa sürede yayılıyor ve milyonlarca kullanıcı uyguluyor. Son dönemde vajinaya buz koyma trendi popülerleşti. Ancak uzman isimler bu akımın uygulanmaması konusunda uyarıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, ‘vajina buzu’ akımını denemekten vazgeçmiyor! Virüs gibi yayıldı

Temel vajinal hijyen konusunda bilinçli olmayan kişiler kendi buldukları çözümleri tercih ediyor. Genellikle başarısızlıkla sonuçlanan bu tür girişimler oldukça şaşırtıcı olabiliyor. Sosyal medyada son günlerde vajinaya buz koyma akımı gündem oldu. Bir kullanıcı tarafından vajinayı sıkılaştırmak ve kötü bakterileri öldürmek için tercih edildiği söylenen bu yöntemi çoğu kişi uyguladı.

Doktorlar ise bu akımın tamamen karşısında yer alıyor. Üstelik sıkılaştırma ve kötü bakterileri öldürme özelliğinin söz konusu dahi olmadığının altını çiziyor. Uzman isimler bu akımın sadece acı vaat ettiğini söylüyor. Çünkü eğer vajina kuruyken bunu denerseniz buz yapışacaktır ve bunun acısı tahmin dahi edilemez. Onun dışında buz vücut ısısıyla erir ve gider. Sıkı bir cilt için sürekli soğuk suyla duş almak yıllar içinde fayda sağlayabilir. Ancak kötü bakterilerden kurtulmak için doktora gitmek şarttır.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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