Sosyal medya kullanıcıları, ‘vajina buzu’ akımını denemekten vazgeçmiyor! Virüs gibi yayıldı

Temel vajinal hijyen konusunda bilinçli olmayan kişiler kendi buldukları çözümleri tercih ediyor. Genellikle başarısızlıkla sonuçlanan bu tür girişimler oldukça şaşırtıcı olabiliyor. Sosyal medyada son günlerde vajinaya buz koyma akımı gündem oldu. Bir kullanıcı tarafından vajinayı sıkılaştırmak ve kötü bakterileri öldürmek için tercih edildiği söylenen bu yöntemi çoğu kişi uyguladı.

Doktorlar ise bu akımın tamamen karşısında yer alıyor. Üstelik sıkılaştırma ve kötü bakterileri öldürme özelliğinin söz konusu dahi olmadığının altını çiziyor. Uzman isimler bu akımın sadece acı vaat ettiğini söylüyor. Çünkü eğer vajina kuruyken bunu denerseniz buz yapışacaktır ve bunun acısı tahmin dahi edilemez. Onun dışında buz vücut ısısıyla erir ve gider. Sıkı bir cilt için sürekli soğuk suyla duş almak yıllar içinde fayda sağlayabilir. Ancak kötü bakterilerden kurtulmak için doktora gitmek şarttır.



