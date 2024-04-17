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Sosyal medya onu konuşuyor! Üç büyüklerde oynayan bir oyuncunun 'tek gece' için 5 milyon TL teklif ettiğini söyledi: "Evli ve çocuklu"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
17.04.2024 15:58
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Bir TikTok kullanıcısının makyaj yaparken üç büyüklerde oynayan ünlü bir futbolcunun kendisine tek gece için 5 milyon TL teklif ettiğini söylediği paylaşımı viral oldu. Ünlü futbolcunun ismini vermeyen TikTok kullanıcısı, "Evli ve çocuk sahibi bir oyuncu olduğunu biliniz. Sen ne çirkin bir adamsın. Zaten suratın da çirkin" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de üç büyükler olarak kabul edilen bir futbol kulübündeki oyuncunun kendisine mesaj göndererek tek gece için teklifte bulunduğunu ifade eden kadının paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı.

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Kendisine fake bir hesap üzerinden mesaj gönderildiğini söyleyen genç kadın, "Ülkemizde üç büyük takım var. Hangi üç büyük bu? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... Evet bu üç büyüklerde oynayan bir oyuncudan bana mesaj geldi. Fakat bir fake hesap. Mesajda 'Merhaba, seninle bir gece geçirmek için 5 milyon veririm. Ben şu şu takımda oynayan çok değerli bir oyuncuyum' yazıyordu. Ben de böyle şeylere hiç cevap vermem. Az biraz dalga geçeriz diye ben de cevap verdim buna" dedi.

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Konuşma sırasında karşısındaki kişinin kendisini kanıtlamasını istediğini dile getiren kadın, "Dedim ki 'Kanıtla'. Bana 'Snapchat'in var mı?' diye sordu. Ben de 'Snapchat falan kullanmıyorum' dedim. Adam bana bir şeyler yazıyor yazıyor ben sürekli 'Kanıtla' diyorum. Bana bir tane fotoğraf attı. 'Aman hiç görmek istemediğim o lazım olmayan yerlerinden birini atmıştır' dedim. Bir banka hesabı. Ekran fotoğrafı falan değil. Gerçekten bir bankaya gidilmiş ve orada çekilmiş fotoğraf" diye konuştu.

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Fotoğrafın ünlü futbolcunun adındaki bir banka hesabına ait olduğunu söyleyen kadın, "Hesapta 785 milyon Türk Lirası var ve tepede de çocuğun adı yazıyor. Başımı derde sokmamak adına bu oyuncunun adını vermeyeceğim. Evli ve çocuk sahibi bir oyuncu olduğunu biliniz. Sen ne çirkin bir adamsın. Zaten suratın da çirkin" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcıları büyük bir bölümü gönderinin kurgu olduğunu iddia ederek tepki gösterirken diğerleri ünlü futbolcunun kimliğini merak etti.

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