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Sosyal medya üzerinden aldı, görünce şoke oldu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 29.06.2019 12:38 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde tespih koleksiyoncusu Mehmet Hunu, 'kehribar' taşından yapıldığı belirtilen tespihleri sosyal üzerinden 350 lira ödeyerek sipariş verdi. Gelen tespihlerin maddi değerinin ise birkaç lira olduğu belirlendi.

Sosyal medya üzerinden aldı, görünce şoke oldu

Göksun'da yaşayan tespih koleksiyoncusu Mehmet Hunu, sosyal medya üzerinden satılan 'kehribar' taşından yapıldığı belirtilen 18 tespihi 350 lira ödeyerek satın aldı. Gelen kargoyu parasını ödeyerek teslim alan Hunu, içinden çıkan tespihleri görünce şoke oldu.

Maddi değeri birkaç lira olan tespihleri görünce dolandırıldığını anlayan Hunu, "Bu ürünleri sipariş ettiğimizde bize kapıda ödeme yapılacağını söylediler. Kargoya ücretini ödemeden ürünleri görme şansın zaten yok. 350 lira ödeme yapıp, paketi açtığımda da piyasa değeri 1-2 lira olan tespihlerle karşılaştım. Benim canım yandı, diğer insanların böyle aldatılmaması için dikkatli olmalarını istiyorum" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kehribar sosyal medya dolandırıcılık

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
20 tane tespih var orda en az... tanesini 15 liraya almışsın ne bekliyordun kaşıkçı elması mı yollayacaktı adam sana... Bi siz çakalsınız ya anasını satayım. Böyle açgözlü olunca sonuç kaçınılmaz oluyor işte
18 adet kehribar tesbihi 350 ye alirken aklin nerdeydi
ben hic bir zaman boyle alisveris yapmam guvenemem yani
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