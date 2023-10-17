Sosyal medyada fenomeni uçuş sırasında yaşadığı en utanç verici anını paylaştı! "Tüm uçağa göğüslerimi gösterdim"

TikTok'ta yaklaşık 131 bin takipçisi bulunan Emma genellikle sağlıklı yaşam ve fitness konularında yaptığı paylaşımlarla ilgi çekmişti. TikTok'ta popüler olan Emma bir paylaşımında tatilcilerle dolu olan bir uçakta yaşadığı utanç verici bir anını anlattı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekti.

ÇANTASINI ALMAYA ÇALIŞIYORDU

Avustralya'nın Gold Coast şehrinden Sidney şehrine uçak yolculuğu yaptığı sırada Emma, uçaktan ayrılmaya hazırlanırken utanç içinde kaldı. Uçak indikten sonra kabin valinizi almak için uzandığını dile getiren Emma, "Çantamı almak için baş üstü kabine uzandım ve bir anda göğüslerim açıldı. Gerçekten göğüslerimin göz hizasında oturan bir adam vardı ve Tanrı'ya şükürler olsun ki ters yöne bakacak kadar saygısı vardı. Etrafımdaki herkes %100 kesinlikle gördü ve yerin beni kelimenin tam anlamıyla utandım. Hiç şüphesiz bu hayatımda başıma gelen en utanç verici şeydi" dedi.







