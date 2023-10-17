Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Seyahat
    4. Sosyal medyada fenomeni uçuş sırasında yaşadığı en utanç verici anını paylaştı! "Tüm uçağa göğüslerimi gösterdim"

    Sosyal medyada fenomeni uçuş sırasında yaşadığı en utanç verici anını paylaştı! "Tüm uçağa göğüslerimi gösterdim"

    17.10.2023 15:49 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Fitness fenomeni Emma, ​​TikTok'ta Avustralya'da bir uçuş sırasında yaşadığı en utanç verici adını paylaşarak kullanıcıların ilgisini çekti. Fenomen isim kazara tüm yolculara göğüslerini gösterdiğini itiraf ederek herkesi şaşırttı.

    TikTok'ta yaklaşık 131 bin takipçisi bulunan Emma genellikle sağlıklı yaşam ve fitness konularında yaptığı paylaşımlarla ilgi çekmişti. TikTok'ta popüler olan Emma bir paylaşımında tatilcilerle dolu olan bir uçakta yaşadığı utanç verici bir anını anlattı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekti.

    ÇANTASINI ALMAYA ÇALIŞIYORDU

    1

    Avustralya'nın Gold Coast şehrinden Sidney şehrine uçak yolculuğu yaptığı sırada Emma, uçaktan ayrılmaya hazırlanırken utanç içinde kaldı. Uçak indikten sonra kabin valinizi almak için uzandığını dile getiren Emma, "Çantamı almak için baş üstü kabine uzandım ve bir anda göğüslerim açıldı. Gerçekten göğüslerimin göz hizasında oturan bir adam vardı ve Tanrı'ya şükürler olsun ki ters yöne bakacak kadar saygısı vardı. Etrafımdaki herkes %100 kesinlikle gördü ve yerin beni kelimenin tam anlamıyla utandım. Hiç şüphesiz bu hayatımda başıma gelen en utanç verici şeydi" dedi.

    Günün Trend Haberleri


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Külodunu kemerle kombinledi! Sosyal medyada beğeni topladıKülodunu kemerle kombinledi! Sosyal medyada beğeni topladı
    Dolabın arkasında gizlenmiş oda buldu! "Korkunç bir keşif"Dolabın arkasında gizlenmiş oda buldu! "Korkunç bir keşif"
    İnternetten 'büyücülük' araştırması yaptı! Evini yanlışlıkla ateşe verdiİnternetten 'büyücülük' araştırması yaptı! Evini yanlışlıkla ateşe verdi
    Anahtar Kelimeler:
    uçak

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Mezurayla boylarını ölçtü! Uygun eş aradı

    Mezurayla boylarını ölçtü! Uygun eş aradı

    Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

    Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

    "Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

    "Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

    Hamas, İsrailli çocukları paylaştı

    Hamas, İsrailli çocukları paylaştı

    Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

    Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.