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  4. Sosyal medyada gündem olan görüntüler! Deniz aslanı bir anda ortaya çıktı... Dalgıcın yanına giderek ona sarıldı

Sosyal medyada gündem olan görüntüler! Deniz aslanı bir anda ortaya çıktı... Dalgıcın yanına giderek ona sarıldı

18.10.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika kıyılarında babasıyla birlikte dalış yapan 15 yaşındaki Ethan Becker eşine daha önce az rastlanacak bir olay yaşadı. 47 yaşındaki babası Chuck Becker’in dalışı kaydettiği anlarda bir deniz aslanı ikilinin yanına yaklaştı ve Ethan’a bir anda sarılmaya başladı. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede popüler oldu.

Meksika kıyılarında bir baba ve oğul birlikte dalış yapmaya başladı. İkili için her şey kontrol altında giderken birden yanlarına doğru bir deniz aslanının yaklaştığını gördüler. Potansiyel olarak tehlikeli bir durum olduğunu düşünmelerine rağmen dost canlısı hayvan Ethan’la oynamak için ona yaklaştı ve sarıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde deniz aslanı ve 15 yaşındaki çocuğun birbirlerine sarıldıkları anlar gündem olmayı başardı.

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“İNANILMAZ BİR DUYGUYDU”

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Eşine az rastlanır bu olay saniye saniye Ethan’ın babası tarafından kaydedildi. Sualtında yaşadığı kısa ama benzersiz tecrübe karşısında şoke olduğunu dile getiren Ethan DailMaily’e yaptığı açıklamada, “O an o kadar heyecanlı ve mutlu hissettim ki nefes alabilmek için şnorkeli ağzıma koymayı neredeyse unutuyordum. İnanılmaz bir duyguydu. En yakın arkadaşımı bir daha görmek için yeniden orada dalacağım. Mucize gibi bir şeydi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya deniz aslanı
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