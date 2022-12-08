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Sosyal medyada gündem olan görüntüler! Polislerden kaçan zanlıyı 'inekler' yakaladı

08.12.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaçan bir zanlının inekler tarafından tarladan kovalanarak doğruca bekleyen polis memurlarının kollarına atıldığı anı yakalayan kamera görüntüleri, sosyal medyada viral oldu. İngiltere'nin Güney Batı bölgesinde yer alan Devon bölgesinde yaşanan olay Ulusal Hava Polis Teşkilatındaki personelin, zanlının izini sürmeye çalıştığı esnada kameralara yakalandı.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler! Polislerden kaçan zanlıyı 'inekler' yakaladı

Twitter'da yayınlanan görüntüler büyük ilgi gördü. Video, ineklerin tarlada volta atan adamın peşinden yürüdüklerini ve daha sonra onu kovalamaya başladıklarını gösteriyordu. Videoyu kaydeden ve sahadaki meslektaşlarına bölgedeki şüpheliyi en iyi nasıl yakalayacakları konusunda talimatlar veren Ulusal Hava Polis Teşkilatındaki personelinin, zanlının inekler tarafından kovalandığını ve polislere doğru gelmekte olduğunu söylediği ve kendisine yardımları için telsizden teşekkür edildiğinde, "İneklere teşekkür edin!" dediği duyuluyordu.

YORUMLAR DOLDU TAŞTI

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Bu inanılmaz görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, pek çok kişi şakalarıyla yorumlar kısmını doldurup taşırdı. Devon ve Cornwall Polisi de bu ekibe dahildi. "Gizli ineklerimizden kaçabileceklerini düşündükleri gerçeği son derece saçma." diye paylaştılar.

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Onların yorumlarını insan ve hayvan grupları tarafından sergilenen inanılmaz 'ekip çalışması'nı öven yorumlar takip etti.

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polis İngiltere İnek

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