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    4. Sosyal medyada gündem oldu! 7 beyaz topu bulabilecek misiniz? Sadece yüksek IQ'ya sahip kişiler 20 saniyeden kısa sürede bulabilir

    Sosyal medyada gündem oldu! 7 beyaz topu bulabilecek misiniz? Sadece yüksek IQ'ya sahip kişiler 20 saniyeden kısa sürede bulabilir

    20.11.2023 12:02 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada gündem oldu! 7 beyaz topu bulabilecek misiniz? Sadece yüksek IQ'ya sahip kişiler 20 saniyeden kısa sürede bulabilir

    Sosyal medyada bir görsel gündem oldu. Görselde saklanmış beyaz topların bulunması istendi. Okuyuculara 20 saniye süre verilerek görselde renkli topların arasına saklanmış 7 beyaz topun bulunmasının istediği görsel ilk başta kafa karıştırsa da çözümü oldukça basit. İşte gündem olan o karenin doğru cevabı...

    Renkli topların olduğu ve beyaz renkli topların bulunmasının istediği bir oyun kısa sürede gündem oldu. 'Yüksek IQ'ya sahip kişiler 7 beyaz topu 20 saniyeden kısa sürede tespit edebilir' yorumuyla paylaşılan oyunda kırmızı, sarı, mavi, yeşil ve siyah toplar arasından 7 beyaz topun bulunması istendi.

    KAFA KARIŞIKLIĞINA YOL AÇTI

    Renkli toplar arasında beyaz topların bulunmaya çalışması sinir bozucu olabiliyor. Hatta kafa karışıklığına yol açan görselle ilgili 'Beyaz toplar yok' yorumunda bulunanlar bile oldu.

    İPUCU VERİLDİ

    Resimde topların bulunması için bir de ipucu verildi. Verilen ipucunda "Resme bir bütün olarak bakmak yerine, resmi zihninizde dörde bölerseniz işiniz çok daha kolay olacaktır. Sol üste, sonra sağ üste, sol alta ve sağ alta bakın; zihninizi daha da odakladıysanız, topları daha kolay bulabileceksiniz" ifadeleri yer aldı.

    Halen topları bulamadıysanız işte yanıtı:

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