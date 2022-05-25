HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyada gündem oldu! Herkesin konuştuğu mülteci videosuyla ilgili Kocaeli Valiliğinden açıklama

Sosyal medyada gündem oldu! Herkesin konuştuğu mülteci videosuyla ilgili Kocaeli Valiliğinden açıklama

25.05.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de sığınmacılara ilişkin her geçen gün yeni görüntüler ortaya çıkarken son olarak Kocaeli'nden gelen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kocaeli Valiliği yaptığı açıklamada "Olay günü yediemin parkına çekilen araçtan kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili çevrede devam eden detaylı çalışmalar neticesinde 24'ü Afgan, 9'u Pakistan, 1'i İran ve 1'i Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 35 yabancı uyruklu şahıs yakalandı" dedi.

Mültecilerle ilgili son görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerdeki kişilerin Afgan, Pakistanlı ve Suriyeli sığınmacılar olduğu öne sürüldü. Görüntüler birçok kullanıcı tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kocaeli Valiliği, sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kocaeli'nde çekilen görüntülerde bir kamyonetten telaşlı bir şekilde ve bağrış çağrış içinde inen insan kalabalığı görülüyor. Sosyal medyada gündem olan videoda tıklım tıklım dolu kamyondan inen kişilerin her yaştan olduğu görülürken en çok da gençlerin bulunduğu ve hemen hepsinin sırtında yükler olduğu görülüyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan sığınmacılar için flaş ilan! Türkçe ve Arapça yazılı...Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan sığınmacılar için flaş ilan! Türkçe ve Arapça yazılı...

KOCAELİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA! 35 KİŞİ YAKALANDI

Kocaeli Valiliği yaptığı açıklamada 22 Mayıs Pazar günü saat 11.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Mermerciler gişe çıkışında, Jandarma Trafik Timlerince gerçekleştirilen trafik kontrolü esnasında kapalı kasa bir aracın durdurulduğu anımsatıldı.

Aracın kasasında saklanan, ilk anda sayısı, uyruğu tespit edilemeyen ve kaçak yollarla yurda giriş yaptıkları anlaşılan yabancı şahısların kaçma girişimi neticesinde bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldığı vurgulanan açıklamada, bu çalışmalar neticesinde 27 yabancı uyruklu şahsın yakalandığı bilgisinin, aynı gün kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya ve basın organlarında bu konuda tekrar yayınlar yapıldığı görüldüğünden açıklama yapma gereği duyulmuştur. Olay günü yediemin parkına çekilen araçtan kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili çevrede devam eden detaylı çalışmalar neticesinde 24'ü Afgan, 9'u Pakistan, 1'i İran ve 1'i Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 35 yabancı uyruklu şahıs yakalanmış olup, işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben sınır dışı edileceklerdir. Organize eden kişi adli makamlarca tutuklanmış olup, diğerlerinin de yakalanması için çok yönlü çalışmalar devam etmektedir. Düzensiz göç ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5 askerimizin şehit olduğu saldırının detayları!5 askerimizin şehit olduğu saldırının detayları!
Kemal Kılıçdaroğlu saat vererek duyurdu!Kemal Kılıçdaroğlu saat vererek duyurdu!
'Kaçış planı' iddiasına AK Parti'den çok sert tepki'Kaçış planı' iddiasına AK Parti'den çok sert tepki
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konuğu mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu

Konuğu mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası tepki

Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası tepki

Akar duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti

Akar duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti

Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çağrısına yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Kadınlara öyle bir yararı var ki: Cinsel isteksizliği...

Kadınlara öyle bir yararı var ki: Cinsel isteksizliği...

Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor!

Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor!

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.