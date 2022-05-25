Sosyal medyada gündem oldu! Herkesin konuştuğu mülteci videosuyla ilgili Kocaeli Valiliğinden açıklama

Mültecilerle ilgili son görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerdeki kişilerin Afgan, Pakistanlı ve Suriyeli sığınmacılar olduğu öne sürüldü. Görüntüler birçok kullanıcı tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kocaeli Valiliği, sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kocaeli'nde çekilen görüntülerde bir kamyonetten telaşlı bir şekilde ve bağrış çağrış içinde inen insan kalabalığı görülüyor. Sosyal medyada gündem olan videoda tıklım tıklım dolu kamyondan inen kişilerin her yaştan olduğu görülürken en çok da gençlerin bulunduğu ve hemen hepsinin sırtında yükler olduğu görülüyor.

KOCAELİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA! 35 KİŞİ YAKALANDI

Kocaeli Valiliği yaptığı açıklamada 22 Mayıs Pazar günü saat 11.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Mermerciler gişe çıkışında, Jandarma Trafik Timlerince gerçekleştirilen trafik kontrolü esnasında kapalı kasa bir aracın durdurulduğu anımsatıldı.

Aracın kasasında saklanan, ilk anda sayısı, uyruğu tespit edilemeyen ve kaçak yollarla yurda giriş yaptıkları anlaşılan yabancı şahısların kaçma girişimi neticesinde bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldığı vurgulanan açıklamada, bu çalışmalar neticesinde 27 yabancı uyruklu şahsın yakalandığı bilgisinin, aynı gün kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya ve basın organlarında bu konuda tekrar yayınlar yapıldığı görüldüğünden açıklama yapma gereği duyulmuştur. Olay günü yediemin parkına çekilen araçtan kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili çevrede devam eden detaylı çalışmalar neticesinde 24'ü Afgan, 9'u Pakistan, 1'i İran ve 1'i Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 35 yabancı uyruklu şahıs yakalanmış olup, işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben sınır dışı edileceklerdir. Organize eden kişi adli makamlarca tutuklanmış olup, diğerlerinin de yakalanması için çok yönlü çalışmalar devam etmektedir. Düzensiz göç ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir."

