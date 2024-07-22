Sosyal medyada gündem oldu! Tavsiye üzerine yürüyüş yapıp su fiyatlarına böyle isyan etti: "Kilometrede 3 lira yakıyorum... Bir insan bir arabadan daha çok yakar mı ya?"

Sosyal medyada sık sık birçok kullanıcının dikkatini çekecek türden videolara rastlamak mümkün. Bu videolardan sonuncusunda ise arkadaşlarının tavsiyesi üzerine yürüyüş yaptığını söyleyen bir kişinin su fiyatlarına tepkisi yer aldı.

"KİLOMETREDE 3 LİRA YAKIYORUM... BİR İNSAN BİR ARABADAN DAHA ÇOK YAKAR MI YA?"

Videoda, arkadaşlarının yürüyüş yapma konusunda verdiği tavsiye üzerine 5 km'lik yürüyüş yaptıklarını söyleyen vatandaş, "Hava sıcak, su gibi olduk. Dedik şuradan 1 litre su alalım adam başı. Birer litre su aldık. 1 litre su 15 lira, 5 kilometre yürüdüm, kilometrede 3 lira yakıyorum. Benim yeğenimde 96 model araç var, tüpte 1.80 TL yakıyor kilometrede. Bir insan bir arabadan daha çok yakar mı ya, üstelik su olarak" dedi.

Söz konusu video sosyal medyada ilgi gördü.