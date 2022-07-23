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Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Yatak odasının kapısından birlikte olmak isteyen çift kabusu yaşadı

23.07.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki yıldır birlikte olan Erik ve Katie, yatak odalarının kapısına bir delik açarak cinsel ilişkiye girmeye başladı. Ancak Erik ve Katie’in sıradışı tecrübesi Erik'in hastaneye kaldırılması ile son buldu.

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Yatak odasının kapısından birlikte olmak isteyen çift kabusu yaşadı

TLC'nin Sex Sent Me to the ER programında yer alan bir çift cinsel ilişkiye girdikleri sırada yaşadıkları ilginç bir kazadan söz etti. Katie ve Erik isimli çift, ilişkilerini renklendirmek için tuhaf bir yöntem seçti. Yatak odalarının kapısına küçük bir delik açan ikili, kapının iki yanına geçerek cinsel ilişkiye girdi. Bu sırada Erik’in cinsel organı deliğe sıkıştı. Sevgilisini tereyağı, zeytinyağı, şampuan ve losyon yardımıyla kurtarmaya çalışan Katie, sonunda sağlık görevlilerine haber vermek zorunda kaldı.

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“İNANILMAZ DERECEDE UTANDIM”

KAPAK YENİ

Olay yerine sağlık görevlileri ve itfaiyenin gelmesi üzerine Erik, sağlık görevlilerine bu duruma nasıl geldiğini açıklarken inanılmaz derecede utandığını itiraf etti. Kapının bir bölümünü keserek Erik’i sıkıştığı delikle birlikte hastaneye kaldırdı. Acil serviste yapılan müdahalenin sonucunda sıkıştığı delikten kurtuldu.

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penis cinsel organ
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