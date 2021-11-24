Sosyal medyada gündem yaratan 103 yaşındaki kadın, pamuk toplamanın püf noktalarını paylaştı

TikTok kullanıcısı Denise, büyükannesinin sabah saat 03.00’den akşam 17.00’ye kadar pamuk topladığını belirtti. Bunun sonucunda topladığı pamukları giysiye dönüştürdüğünü ifade etti. İşinin yorucu doğasına rağmen paylaşımda büyükannesinin çok az maaş aldığını ortaya koydu. Gönderi kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

“TAMAMLAMASI GEREKEN UZUN BİR İŞ GÜNÜ”

Denise, büyükannesinin bir pamuk çiftliğinde işe gitmek için her sabah saat 03.00’te yola çıktığını belirtti. 103 yaşındaki, tamamlaması gereken uzun iş gününe rağmen düşük bir ücret aldığını itiraf etti. Gönderi 2 milyondan fazla görüntüleme, 700 bin beğeni ve 22 bin yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarından biri paylaşıma “Vay canına, muhtemelen hayatı boyunca çok şey gördü” yorumunu yaptı.

Büyükannenin tazminatı hak ettiğini iddia eden sosyal medya kullanıcıları, Denise’nin diğer gönderilerine de âdeta akın etti. Denise, sosyal medya hesabını büyükannesinin zamanında ilaç olarak kullandığı ilginç tariflerini de paylaştı.



