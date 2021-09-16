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122 yıl boyunca yaşayan dünyanın en yaşlı insanı: Jeanne Calment

16.09.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir asır boyunca yaşamanın nasıl bir şey olduğunu daha önce hiç düşündünüz mü? Öyle bir zamandan söz ediyoruz ki çocukluğunuzda ve yaşlandığınızda dünya bile tamamen değişmiş oluyor. Bazı kişiler bunun mümkün olduğuna inanmıyor. Ancak sizler için dünyanın en yaşlı insanını araştırdık.

122 yıl boyunca yaşayan dünyanın en yaşlı insanı: Jeanne Calment

122 yıl boyunca yaşayan Jeanne Calment’in hikayesi herkesi şaşırtıyor. Çünkü pek çok kişi bu yaşa ulaşmasının mümkün olmadığını söylüyor. Hatta “Calment’in öldüğü ve kızının hayatını geri kalanında onu taklit ettiği” teorisi dahi konuşuldu. İşte dünyanın en yaşlı insanının bir hayli ilginç yaşamı...

Jeanne Calment 1875 yılında Fransa’nın Arles kentinde doğdu. O dönemlerde kadınlar genellikle 45 yaşına kadar yaşıyordu. Ancak Calment, Fransa’da 122 yıl boyunca hayatını sürdürdü. Calment, Vincent van Gogh ile 13 yaşındayken müstakbel kocasına yardım ettiği bir boyahanede tanıştığını iddia etti. İlginç bir şekilde van Gogh’tan hiç etkilenmedi. Calment onun çirkin göründüğünü, kötü koktuğunu ve kaba olduğunu söyledi.

SEVDİĞİ İNSANLARIN ÖLÜMÜNÜ GÖRDÜ

1898’de Calment’in Yvonne isimli kızı dünyaya geldi. Calment’in ilk acısı 1934 yılında kızının vefat etmesiyle yaşandı. Kızı öldüğünde arkasında gözü yaşlı bir eş ile 7 yaşında bir oğul bıraktı. Calment ve kocası Fernand, Yvonne’nin 7 yaşındaki oğlunu kendi çocukları gibi büyüttü. 1942’de Calment’in kocası hayata gözlerini yumdu. 1963 yılında hem torununu hem de damadını kaybetti.

Calment, 1988’de 112 yaşındayken dünyanın en yaşlı insanı olarak tanındı. Bir süre sonra bu unvan başka bir kadına verildi, ancak o 1991’de öldükten sonra Calment, tekrar dünyanın en yaşlı insanı oldu.

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ARAŞTIRMA YAPTILAR

Calment kadar uzun yaşamanın mümkün olmadığını düşünen insanlar unvanın gerçekten sahibini hak edip etmediğini anlamak için araştırma ekibi kurdu. Araştırma ekibindeki bir nüfus bilimci, onun “çok güçlü bir kadın” olduğunu söyledi. Çünkü Calment, çok yaşlı olmasına rağmen her sabah 6.45’de uyanıp jimnastik yapıyordu.

KOMPLO TEORİLERİ ÜRETİLDİ

2018 yılında Calment’in yaşına dair şüpheci bir yaklaşım ortaya çıktı. Rus gerontolog Valery Novoselov, Calment’in sahtekar olduğunu ve aslında 122 yaşına kadar yaşamadığını kanıtlamak istediğini açıkladı. Novoselov, bunu kanıtlamak için onunla aynı fikirde olan matematikçi Nikolay Zak ile birlikte çalıştı.

Novoselov’un ve Zak, daha fazla araştırma yaptıktan sonra ortaya ilginç bir teori attılar. Bu teoriye göre, Jeanne Calment olduğunu iddia eden kişi aslında kızı Yvonne’ydi. Rus araştırmacılar, 1934’te ölenin Jeanne Calment olduğunu iddia ettiler ve Yvonne’nin aile mirası vergilerinden kaçınmak için annesinin kimliğine büründüğünü söylediler. Fakat bu teori bir araştırmacı tarafından çürütülmüştür. Bu araştırmacı, bu veraset vergilerinin aileye mali açıdan yük olamayacağını, dolayısıyla dolandırıcılık yapmaları için hiçbir neden olmadığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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