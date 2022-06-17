Sosyal medyada gündem yarattı! 10 yıldır kullandığı doğum kontrol hapını bırakınca bir anda kel kaldı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Chancey Sessions isimli bir kadın TikTok’ta yaptığı paylaşımla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. 9 milyon izlenen videosunda Sessions, 10 yıldır hormonlarını dengelemesi için düzenli olarak doğum kontrol hapı kullandığını anlattı. Yıllar sonra doğum kontrol haplarını bırakınca korkunç bir deneyim yaşayan kadın saçlarının birden bire dökülmeye başladığını söyledi.

“CEHENNEMİ YAŞADIM”

TikTok’ta yaptığı paylaşımda süreç içinde saçlarının dökülmeye başladığını anlatan ve ellerindeki saçları gösteren Sessions, “Son dört aydır kelimenin tam anlamıyla cehennemi yaşadım. Doktora gittiğimde durumun hormonal bir dengesizlik olduğunu ve doğum kontrol haplarına devam etmem gerektiğini söyledi” dedi.

Sessions’un paylaşımının kısa sürede viral olmasından sonra pek çok kadın benzer sorunları yaşadığını dile getirerek duruma isyan etti. Sessions’un gönderisine yorum yapan bir kuaför ise müşterilerinin büyük bir kısmının benzer şikayetlerle kendisine danıştığını söyledi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Tek bir yıkamada dökülen saçlarını gösteren Sessions, teste gittiğini ve uzun süredir kullandığı doğum kontrol haplarını bırakmasının vücudunda hormonal şok yarattığını öğrendi. Hormonal dengesizliğin saç kırana neden olduğunu belirten Sessions tedavisinin sonucunda yeniden uzayan saçlarını da göstermeyi ihmal etmedi.



