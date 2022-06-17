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Estetik ameliyatlarını eleştirenlere sosyal medya fenomeni sert tepki gösterdi! “Bir kalbim var”

17.06.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni 29 yaşındaki Maddison Fox, göğüs ölçüleri nedeniyle ailesinin kendisini reddettiğini itiraf etmişti. Geçtiğimiz günlerde yaptığı itirafın sonrasında Fox, sosyal medyada göğüs ölçülerine ve estetik ameliyatlarına dair olumsuz yorumlar aldığını söyledi. Sosyal medya kullanıcılarına seslenen Fox, insanların ona saygılı davranmasını ve kararları için onu yargılamamasını istedi.

Estetik ameliyatlarını eleştirenlere sosyal medya fenomeni sert tepki gösterdi! “Bir kalbim var”

Sosyal medyada yaptığı seksi paylaşımlarla tanınan Fox, estetik ameliyatları sayesinde de kısa sürede ünlenmeyi başardı. 21 yaşındayken ilk estetik ameliyatını yaptırdığını dile getiren fenomen isim üç göğüs estetiği ve dolgularının ardından yeni ameliyatları için geri sayımı başlattı. Sosyal medyada estetik prosedürlerine dair kötü yorum yapanlara cevap veren Fox, saygı beklediğini söyledi.

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“BENİ YARGILAMAYIN”

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İnsanların farklılıkları kabul etmesi ve önyargılı yaklaşmaması gerektiğini belirten Fox, “Herkese benzemediğimi biliyorum ama yinede bir insanmım ve benim de bir kalbim var. Hayattaki kararlarımdan dolayı saygu görmeliyim. Beni nasıl göründüğümle yargılamayın, başkalarına nasıl davrandığım ve hayatta nasıl davrandığım konusunda beni yargılayın.2022'de insanlar herhangi bir şey ya da her ne olursa olsun yargılamadan rahat olmalı, ben burada sınırları zorluyorum” dedi.

İnsanların dış görünüşü nedeniyle belirli kalıplarla değerlendirme yaptığını ifade eden Fox, “Yürüyen bir klişe gibi görünebilirim ama bir beynim var ve çok zekiyim. Bu yüzden insanlar beni seviyor” diye konuştu.

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